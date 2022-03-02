لافروف: الحرب العالمية الثالثة ستكون "نووية ومدمرة"

رام الله - دنيا الوطنقال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، إن الحرب العالمية الثالثة ستكون "نووية ومدمرة".وأضاف لافروف، وفق ما نقلت قناة (الجزيرة) أن "الحرب العالمية الثالثة ستكون نووية ومدمرة والرئيس الأمريكي جو بايدن ذو خبرة وقال إنه لا يوجد بديل عن العقوبات سوى الحرب العالمية".وأوضح أن الغرب رفض التعامل مع مطالب روسيا بصياغة هندسة جديدة للأمن الأوروبي، مشددا على أن العملية التي تنفذها القوات المسلحة الروسية في أوكرانيا تهدف إلى نزع سلاحها، لافتا إلى أن موسكو لن تسمح لكييف بامتلاك سلاح نووي يهدد أمنها.واعتبر لافروف أن روسيا تمتلك الكثير من الأصدقاء ولا يمكن عزلها عن طريق العقوبات، مشيرًا إلى أن قضية الانتماء إلى شبه جزيرة القرم ليست محل نقاش، فهي جزء من روسيا.