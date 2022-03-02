دولي

إسرائيل تُسجِّل أكثر من 7700 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

إسرائيل تُسجِّل أكثر من 7700 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 7714 إصابة بفيروس كورونا، أمس، إثر إجراء 71,939 فحصا لكورونا، وكانت نسبة الفحوصات الموجبة 10.27%.

وذكرت أحدث إحصائية معلنة من خلال الوزارة، أن عدد حالات كورونا سجل تراجعًا، حيث بلغ عددها اليوم 560 مريضا، بينهم 211 مريضا يخضعون لتنفس اصطناعي. وتوصف حالة 247 مريضا بأنها حرجة. ويرقد في المستشفيات 1237 مريضا بكورونا. وارتفعت حصيلة الوفيات إلى 10,218 منذ بداية الجائحة.

وأفادت بأنه تم تشخيص 61,688 إصابة بالفيروس، في الأيام السبعة الماضية، واقل بـ39.8% عن عدد الإصابات في الأيام السبعة السابقة. وتوفي 119 مريضا بكورونا في الأيام السبعة الماضي، أي اقل بـ44.1% من الوفيات في الأيام السبعة التي سبقتها.

وتلقى الجرعة الرابعة من اللقاح لكورونا 728,904 شخصا، وتلقى الجرعة الثالثة 4,464,549 شخصا، وتلقى الجرعة الثانية 6,121,273، بينما تلقى الجرعة الأولى 6,699,377 شخصا.

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