مغادرة 500 معتمرًا من الضفة إلى الديار الحجازية عبر معبر الكرامة

رام الله - دنيا الوطنأعلنت الشرطة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، عن مغادرة 500 معتمرًا من مختلف محافظات الضفة، إلى الديار الحجازية، عبر معبر الكرامة، لأداء مناسك العمرة.وذكرت في بيانها، أن الرحلة التي غادرت اليوم هي الثالثة لهذا العام، مبينة أن المعتمرين وصلوا صباحًا مدينة الرئيس محمود عباس للحجاج والمعتمرين في إدارة المعابر والحدود بمدينة أريحا، حيث سهلت شرطة المعبر سفرهم.وأضافت، أن تسهيل سفر المعتمرين يجري بشكل منفصل عن سفر المواطنين المغادرين والقادمين بشكل اعتيادي عبر استراحة أريحا.