الاحتلال يهدم 10 منشآت تجارية في بلدة حزما

رام الله - دنيا الوطناقتحمت بلدية الاحتلال الإسرائيلي ترافقها جرافات عسكرية، صباح يوم الأربعاء، بلدة حزما شمال شرق القدس المحتلة، وشرعت بهدم 10 منشآت تجارية في البلدة.وأوضح رئيس بلدية حزما نوفان صلاح الدين، أن جرافات الاحتلال أعادت هدم منشآت تجارية تستخدم كورش للمركبات، قرب الشارع الرئيسي في حزما، وتشكل مصدر رزق لـ13 عائلة، مبينًا أن الاحتلال كان قد هدمها قبل شهرين، وجرى إعادة بنائها.وأشار إلى أن سلطات الاحتلال تستهدف هدم المنشآت التجارية الواقعة في أطراف البلدة، بحجة أن المنطقة تقع تحت سيطرة الاحتلال.