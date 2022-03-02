هيئة الأسرى: حالات مرضية للأسرى داخل المعتقلات الإسرائيلية

رام الله - دنيا الوطنلا تزال إدارة المعتقلات الاسرائيلية تمارس سياسة الإهمال الطبي بحق الاسرى الفلسطينيين والتي هي من ضمن الانتهاكات الممنهجة، والواضحة بحقهم، والتي لا تراعي حقوقهم المكفولة بموجب الإتفاقيات، والمواثيق الدولية المتعلقة بحقهم في تلقي العلاج اللازم، والرعاية الطبية لهم.وكشفت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في هذا السياق، عن مجموعة من الحالات المرضية لعدد من الأسرى الفلسطينيين القابعين في المعتقلات الإسرائيلية، من بينها حالة الأسير عبد الكريم الريماوي (45) عاماً من مدينة رام الله، والقابع في سجن النقب، حيث يشتكي من مماطلة العيادة وإدارة المعتقل في تقديم العلاج اللازم له وتكتفي بإعطائه المسكنات فقط، فهو يعاني من إصابة دمدم سابقة بالقدم اليمنى، والخاصرة، والبطن، ومن آلام حادة بالظهر والرجل اليمنى ، نتيجة لتحرك الشظايا في جسمه، وضغطها على الاعصاب، وخاصة انها تزداد الماً في فصل الشتاء.وخضع الاسير الريماوي الى عدة فحوصات، وصور أشعة سابقاً، وتبين ان هناك العديد من الشظايا المنتشرة بجسده، الا ان الطبيب ابلغه بانه لايمكن اجراء اية عملية جراحية لإزالتها خوفاً من المضاعفات الصحية، لذلك وعليه أن يتعايش مع هذا الوضع. ويعاني ايضا من مشكلة بالاسنان حيث انه بحاجة الى تغير التلبيسة التي تم تركيبها قبل عشرون.كما يشتكي الاسير مصطفى عودة (45) عاماً من مدينة طولكرم، والقابع في سجن مجدو من مجموعة من الامراض، حيث اجرى عملية تفتيت حصوة كان يعاني منها منذ حوالي سنة ونصف بمستشفى جنين الحكومي قبل الاعتقال، وتم إيصال الكلية في الحالب، بواسطة أنبوب بلاستيكي داخلي، وقد حدد له موعد لازالة الانبوب، الا انه تم اعتقاله ولم يستطيع ازالته، وأبلغ الاسير عوده ادارة المعتقل بأنه بحاجة الى اجراء عملية جراحية لازالة الانبوب، وقد ابلغته عيادة السجن بأنه يجب أن يجري عدة فحوصات قبل العملية، وتم إبلاغه بموعد المستشفى في شهر (3) من هذا العام، ولكن لا يعلمون الموعد الدقيق بالضبط ، إلا ان الاسير يعاني من مضاعفات والتهابات في منطقة المسالك البولية ويخشى من المماطلة في موعد العملية، كما ويشتكي من مرض البواسير، وقد أجريت له عملية جراحية أثناء التحقيق معه في الجلمة ويعاني من أوجاع شديدة ويطلب العمل على عرضه على طبيب مختص، كما ويشعر بأعراض مرض السكري و يطلب فحوصات للسكري.أما الاسير ياسر الشرباتي من مدينة الخليل والمحكوم بالسجن (المؤبدين و20 سنة)، والذي يقبع حاليا في سجن الرامون، يعاني من ارتفاع كبير في السكر بالدم ولم يكن ينتبه له حيث بلغ وتم اجراء فحوصات له ، ويأخذ حاليا دواء انتظام السكر في الدم، ويشتكي الشرباتي أيضا من أوجاع في العيون فهو مصاب سابقاً بعينه اليمنى، إلا أن عيادة المعتقل تماطل بتقديمه الى طبيب العيون.وحملت هيئة شؤون الأسرى إدارة السجون الإسرائيلية المسؤولية الكاملة، عن استمرار مسلسل الإهمال الطبي بحق الأسرى الفلسطينين، وطالبت المؤسسات الدولية ومؤسسات حقوق الإنسان والصليب الأحمر بالقيام بدورها اللازم تجاه قضية الاسرى على أكمل وجه.