الصحة بغزة: 8 وفيات و418 مصابًا بفيروس (كورونا)

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة، عن تقريرها اليومي للحالة الوبائية في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية، لليوم الأربعاء.وأوضحت "الوزارة" خلال بيان صحفي، أنها قامت باجراء 1589 فحصا مخبريا خلال الـ 24 ساعة الماضية، فيما أعلنت تسجيل (418) اصابة جديدة بفيروس كورونا، وتسجل 8 حالات وفاة بفيروس كورونا.وأكدت الصحة تعافي 1200 من مصابي فيروس كورونا، بينما بلغ اجمالي تراكمي للمصابين 246523 اصابة وبلغ اجمالي الحالات النشطة 10241 فيما يتعلق باجمالي المتعافين فهو 234358 حالة.وبلغ اجمالي الوفيات 1924 وأشارت الوزارة إلى أن اجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 102 حالة، فيما بلغ اجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 70 حالة.يذكر أن إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة بلغت: 1957960، واجمالي الاشخاص الذين تلقوا اللقاح: 662144 شخصا.