شؤون فلسطينية

غزة: "النقل والمواصلات" تسمح بتحويل المركبات الخصوصية إلى عمومي مؤقت

غزة: "النقل والمواصلات" تسمح بتحويل المركبات الخصوصية إلى عمومي مؤقت
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة النقل والمواصلات بغزة، اليوم الأربعاء، عن السماح بتحويل المركبات الخصوصية إلى عمومي مؤقت بعد استيفائها لعدد من الشروط.

وأكدت الوزارة أن أبرز شروط التحويل ألا يزيد عمر المركبة المراد تحويلها إلى عمومي مؤقت عن عشرين عاماً من سنة صنعها، وأن تجتاز المركبة اختبار صلاحية السير الفني كمركبة عمومية "بنجاح" في أحد مراكز الفحص المعتمدة.

وشددت على أنه من الضروري أن يزيد عرض المقعد الخلفي للمركبة عن 120 سم.

وأضاف الوزارة أنه يجب وسم المركبة العمومي بشريط لاصق عاكس للضوء على جانبيها وفق النوع والعلامة الفارقة المعتمدة من قبل دائرة النقل في الإدارة العامة للنقل والمهن التخصصية.

وأشارت الوزارة أنه بالنسبة للتعريف بالمركبة وصاحبها يجب وضع بطاقة تعريف ببيانات مالك المركبة على الجانب العلوي من العمود الأيمن لصالون المركبة الداخلي بمقاس 7سم*12سم، وضع بطاقة تعريف ببيانات قائد المركبة على الجانب العلوي من العمود الأيسر لصالون المركبة الداخلي مقاس 7سم*12سم، احضار بطاقة عضوية من نقابة سائقي الأجرة.

وختمت الوزارة بيانها بأنه يجب استيفاء رسوم الترخيص السنوية للمركبات العمومي المؤقت بنوعيها وقود ديزل أو بنزين، ويُمنع إرجاع المركبة إلى أصلها الخصوصي إلا بعد مرور عام من تاريخ التحويل إلى عمومي مؤقت.

أخبار ذات صلة

هيئة الأسرى: حالات مرضية للأسرى داخل المعتقلات الإسرائيلية

هيئة الأسرى: حالات مرضية للأسرى داخل المعتقلات الإسرائيلية

تيسير خالد: اسرائيل تستغل انشغال العالم بالحرب في اوكرانيا وتصعد من أعمالها الإجرامية

تيسير خالد: اسرائيل تستغل انشغال العالم بالحرب في اوكرانيا وتصعد من أعمالها الإجرامية

الصحة بغزة: 8 وفيات و418 مصابًا بفيروس (كورونا)

الصحة بغزة: 8 وفيات و418 مصابًا بفيروس (كورونا)

المنظمات الأهلية تدعو لمساءلة ومعاقبة دولة الاحتلال على جرائمها

المنظمات الأهلية تدعو لمساءلة ومعاقبة دولة الاحتلال على جرائمها

3907 مستوطناً اقتحموا المسجد الأقصى خلال شهر شباط الماضي

3907 مستوطناً اقتحموا المسجد الأقصى خلال شهر شباط الماضي

الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة بالضفة تركزت في جنين وبيت لحم

الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة بالضفة تركزت في جنين وبيت لحم

مرداوي: سيزول الاحتلال بصمود شعبنا وإصراره على المقاومة

مرداوي: سيزول الاحتلال بصمود شعبنا وإصراره على المقاومة

مستوطنون يعطبون إطارات 11 مركبة شرق سلفيت

مستوطنون يعطبون إطارات 11 مركبة شرق سلفيت

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

هيئة الأسرى: حالات مرضية للأسرى داخل المعتقلات الإسرائيلية

هيئة الأسرى: حالات مرضية للأسرى داخل المعتقلات الإسرائيلية

تيسير خالد: اسرائيل تستغل انشغال العالم بالحرب في اوكرانيا وتصعد من أعمالها الإجرامية

تيسير خالد: اسرائيل تستغل انشغال العالم بالحرب في اوكرانيا وتصعد من أعمالها الإجرامية

المنظمات الأهلية تدعو لمساءلة ومعاقبة دولة الاحتلال على جرائمها

المنظمات الأهلية تدعو لمساءلة ومعاقبة دولة الاحتلال على جرائمها

الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة بالضفة تركزت في جنين وبيت لحم

الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة بالضفة تركزت في جنين وبيت لحم

مرداوي: سيزول الاحتلال بصمود شعبنا وإصراره على المقاومة

مرداوي: سيزول الاحتلال بصمود شعبنا وإصراره على المقاومة

مستوطنون يعطبون إطارات 11 مركبة شرق سلفيت

مستوطنون يعطبون إطارات 11 مركبة شرق سلفيت

المالية بغزة تعلن موعد صرف رواتب المتقاعدين

المالية بغزة تعلن موعد صرف رواتب المتقاعدين

حماس: عدوان الاحتلال على مقبرة اليوسفية سيقابل بالتحدي والمواجهة

حماس: عدوان الاحتلال على مقبرة اليوسفية سيقابل بالتحدي والمواجهة

منوعات

شاهد: لميس الحديدي تكشف عن عمرها الحقيقي على الهواء مباشرة

شاهد: لميس الحديدي تكشف عن عمرها الحقيقي على الهواء مباشرة

شاهد الظهور الأول لياسمين رئيس بعد طلاقها

شاهد الظهور الأول لياسمين رئيس بعد طلاقها

تعرف على قصة كوكسال بابا الكاملة و زيارته الأخيرة لمصر

تعرف على قصة كوكسال بابا الكاملة و زيارته الأخيرة لمصر

عن طريق الخطأ.. شاهد كيف كشفت هاجر أحمد عن حملها

عن طريق الخطأ.. شاهد كيف كشفت هاجر أحمد عن حملها

شاهد: حمادة هلال يثير الجدل بآخر ظهور له

شاهد: حمادة هلال يثير الجدل بآخر ظهور له

&#34;كلي حماس&#34;.. أول رسالة من حسام حبيب بعد انفصاله عن شيرين

"كلي حماس".. أول رسالة من حسام حبيب بعد انفصاله عن شيرين

بعد التدهور الكبير.. كيف أصبحت الحالة الصحية للفنان سمير صبري؟

بعد التدهور الكبير.. كيف أصبحت الحالة الصحية للفنان سمير صبري؟

شاهد كيف احتفلت ديانا كرزون بمرور عامين على زواجها

شاهد كيف احتفلت ديانا كرزون بمرور عامين على زواجها

عمر كمال يوضح للمصرين:&#34; كوكسال بابا متعصب لأنو مش فاهمكم&#34;

عمر كمال يوضح للمصرين:" كوكسال بابا متعصب لأنو مش فاهمكم"

ملكة جمال أوكرانيا.. تنزع تاج الجمال وتحمل سلاح الحرب

ملكة جمال أوكرانيا.. تنزع تاج الجمال وتحمل سلاح الحرب

عربي

نصر الله يُعلق على الأزمة الأوكرانية: العالم اليوم لا يحترم إلا الأقوياء

نصر الله يُعلق على الأزمة الأوكرانية: العالم اليوم لا يحترم إلا الأقوياء

الجيش الروسي يحتل مدينة أوكرانية أخرى

الجيش الروسي يحتل مدينة أوكرانية أخرى

قطر: الاحتلال الاسرائيلي لفلسطين أحد أسوء الأزمات الانسانية المستمرة

قطر: الاحتلال الاسرائيلي لفلسطين أحد أسوء الأزمات الانسانية المستمرة

مفاوضات بين القاهرة وموسكو لإجلاء المصريين من أوكرانيا

مفاوضات بين القاهرة وموسكو لإجلاء المصريين من أوكرانيا