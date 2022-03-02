غزة: "النقل والمواصلات" تسمح بتحويل المركبات الخصوصية إلى عمومي مؤقت

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة النقل والمواصلات بغزة، اليوم الأربعاء، عن السماح بتحويل المركبات الخصوصية إلى عمومي مؤقت بعد استيفائها لعدد من الشروط.وأكدت الوزارة أن أبرز شروط التحويل ألا يزيد عمر المركبة المراد تحويلها إلى عمومي مؤقت عن عشرين عاماً من سنة صنعها، وأن تجتاز المركبة اختبار صلاحية السير الفني كمركبة عمومية "بنجاح" في أحد مراكز الفحص المعتمدة.وشددت على أنه من الضروري أن يزيد عرض المقعد الخلفي للمركبة عن 120 سم.وأضاف الوزارة أنه يجب وسم المركبة العمومي بشريط لاصق عاكس للضوء على جانبيها وفق النوع والعلامة الفارقة المعتمدة من قبل دائرة النقل في الإدارة العامة للنقل والمهن التخصصية.وأشارت الوزارة أنه بالنسبة للتعريف بالمركبة وصاحبها يجب وضع بطاقة تعريف ببيانات مالك المركبة على الجانب العلوي من العمود الأيمن لصالون المركبة الداخلي بمقاس 7سم*12سم، وضع بطاقة تعريف ببيانات قائد المركبة على الجانب العلوي من العمود الأيسر لصالون المركبة الداخلي مقاس 7سم*12سم، احضار بطاقة عضوية من نقابة سائقي الأجرة.وختمت الوزارة بيانها بأنه يجب استيفاء رسوم الترخيص السنوية للمركبات العمومي المؤقت بنوعيها وقود ديزل أو بنزين، ويُمنع إرجاع المركبة إلى أصلها الخصوصي إلا بعد مرور عام من تاريخ التحويل إلى عمومي مؤقت.