الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة
شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، حملة اعتقالات ومداهمات واسعة في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية.
وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت أكثر من 34 مواطناً، ونقلتهم إلى جهة غير معلومة.
وفيما يلي أسماء المعتقلين:
١. المحامي عبد الكريم فراح- الخليل
٢. عبد الرؤوف الجاغوب- بيتا جنوب نابلس
٣. حسام اشتية- تل غرب نابلس
٤. محمود يوسف الحايك- نابلس
٥. يوسف أسامة ناصر- نابلس
٦. المحرر ياسر حماد- قلقيلية
٧. منتصر أحمد جرادات- السيلة الحارثية غرب جنين
٨. عدنان عبد الباسط جرادات- السيلة الحارثية
٩. جمال جبارين- السيلة الحارثية
١٠. محمد نبيل زيود- السيلة الحارثية
١١. خطاب شواهنة- السيلة الحارثية
١٢. يوسف شواهنة- السيلة الحارثية
١٣. الشيخ هاني جرادات- السيلة الحارثية
١٤. الشيخ خالد جرادات- السيلة الحارثية
١٥. طلعت جرادات- السيلة الحارثية
١٦. موسى زيود- السيلة الحارثية
١٧. آدم الحوراني- السيلة الحارثية
١٨. أسيد الشلبي- السيلة الحارثية
١٩. مصعب زكري زعول- حوسان غرب بيت لحم
٢٠. بهاء عادل حمامرة- حوسان
٢١. عادل حمامرة- حوسان
٢٢. محمد إسماعيل زعول- حوسان
٢٣. ليث محمد زعول- حوسان
٢٤. مازن زكي زعول- حوسان
٢٥. ثائر محمد زعول- حوسان
٢٦. عبد الله أحمد زعول- حوسان
٢٧. أنس ثائر زعول- حوسان
٢٨. أحمد رائد زعول- حوسان
٢٩. أحمد محمود زعول- حوسان
٣٠. إسماعيل محمد زعول- حوسان
٣١. إبراهيم حمامرة- حوسان
٣٢. محمد إبراهيم حمامرة- حوسان
٣٣. محمد حلمي حمامرة- حوسان
٣٤. نور محمد حمامرة- حوسان.
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