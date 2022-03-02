الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة

رام الله - دنيا الوطنشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، حملة اعتقالات ومداهمات واسعة في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية.وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت أكثر من 34 مواطناً، ونقلتهم إلى جهة غير معلومة.وفيما يلي أسماء المعتقلين:١. المحامي عبد الكريم فراح- الخليل٢. عبد الرؤوف الجاغوب- بيتا جنوب نابلس٣. حسام اشتية- تل غرب نابلس٤. محمود يوسف الحايك- نابلس٥. يوسف أسامة ناصر- نابلس٦. المحرر ياسر حماد- قلقيلية٧. منتصر أحمد جرادات- السيلة الحارثية غرب جنين٨. عدنان عبد الباسط جرادات- السيلة الحارثية٩. جمال جبارين- السيلة الحارثية١٠. محمد نبيل زيود- السيلة الحارثية١١. خطاب شواهنة- السيلة الحارثية١٢. يوسف شواهنة- السيلة الحارثية١٣. الشيخ هاني جرادات- السيلة الحارثية١٤. الشيخ خالد جرادات- السيلة الحارثية١٥. طلعت جرادات- السيلة الحارثية١٦. موسى زيود- السيلة الحارثية١٧. آدم الحوراني- السيلة الحارثية١٨. أسيد الشلبي- السيلة الحارثية١٩. مصعب زكري زعول- حوسان غرب بيت لحم٢٠. بهاء عادل حمامرة- حوسان٢١. عادل حمامرة- حوسان٢٢. محمد إسماعيل زعول- حوسان٢٣. ليث محمد زعول- حوسان٢٤. مازن زكي زعول- حوسان٢٥. ثائر محمد زعول- حوسان٢٦. عبد الله أحمد زعول- حوسان٢٧. أنس ثائر زعول- حوسان٢٨. أحمد رائد زعول- حوسان٢٩. أحمد محمود زعول- حوسان٣٠. إسماعيل محمد زعول- حوسان٣١. إبراهيم حمامرة- حوسان٣٢. محمد إبراهيم حمامرة- حوسان٣٣. محمد حلمي حمامرة- حوسان٣٤. نور محمد حمامرة- حوسان.