شؤون فلسطينية

إصابة خطيرة لشاب بمواجهات مع جيش الاحتلال شمال نابلس

إصابة خطيرة لشاب بمواجهات مع جيش الاحتلال شمال نابلس
رام الله - دنيا الوطن
أصيب شاب بجراح خطيرة، الليلة الماضية، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال ببلدة برقة شمال غرب نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر طبية، بأن الشاب أحمد حكت سيف أصيب بالرصاص الحي بالبطن والظهر، ووصل إلى مستشفى النجاح بنابلس بوضع غير مستقر.

وحسب مصادر محلية، فإن جنود الاحتلال باغتوا مجموعة من الشبان في الجهة الغربية ببلدة برقة، وأطلقوا عليهم النار، ما أدى لإصابة الشاب سيف.

واندلعت المواجهات خلال فعالية خرجت نصرة للأسرى، وأحرق الشبان خلالها جيبا للاحتلال.

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