شؤون فلسطينية

منخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية شديدة البرودة يضرب فلسطين غدًا

منخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية شديدة البرودة يضرب فلسطين غدًا
رام الله - دنيا الوطن
تتأثر فلسطين بكتلة هوائية دافئة تؤثر على البلاد لذا يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم دافئا نهارا ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية ويتوقع خلال ساعات الليل سقوط امطار متفرقة فوق المناطق الشمالية ، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول ليلا الى جنوبية غربية والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة : يكون الجو غائما جزئياً باردا خاصة فوق المرتفعات الجبلية ويتوقع سقوط زخات متفرقة من الامطار قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية احيانا ، الرياح شمالية غربية الى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر مائجا.

وغدًا الخميس، تتأثر البلاد بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية شديدة البرودة لذا يكون الجو غائما وباردا الى شديد البرودة وعاصفا ومغبرا احيانا خاصة فوق المناطق الجنوبية ،ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية وتسقط زخات متفرقة من الامطار قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا والرياح غربية الى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا تصل سرعتها الى 70 كم/ساعة والبحر مائجا.

الجمعة:
يكون الجو غائما جزئيا الى غائم وباردا الى شديد البرودة و تبقى درجات الحرارة أقل من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة فوق بعض المناطق والرياح غربية الى شمالية غربية معتدلة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

السبت:
يكون الجو غائما جزئيا الى صاف ولطيفا نهارا و يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام والرياح شمالية شرقية الى شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أخبار ذات صلة

طالع سعر صرف الدولار مقابل الشيكل

طالع سعر صرف الدولار مقابل الشيكل

حماس: عدوان الاحتلال على مقبرة اليوسفية سيقابل بالتحدي والمواجهة

حماس: عدوان الاحتلال على مقبرة اليوسفية سيقابل بالتحدي والمواجهة

الاحتلال يصادق على هدم منزل الأسير عمر جرادات

الاحتلال يصادق على هدم منزل الأسير عمر جرادات

الرجوب يطلع ممثلة كندا على آخر المستجدات

الرجوب يطلع ممثلة كندا على آخر المستجدات

أبو كويك: المقاومة تراقب ما يتعرض له الأسرى ويدها على الزناد

أبو كويك: المقاومة تراقب ما يتعرض له الأسرى ويدها على الزناد

الاتحاد الأوروبي يدعو سلطات الاحتلال لوقف الاستخدام المفرط للقوة ضد الشعب الفلسطيني

الاتحاد الأوروبي يدعو سلطات الاحتلال لوقف الاستخدام المفرط للقوة ضد الشعب الفلسطيني

الديمقراطية تستنفر كوادرها بغزة تلبية لنداء لجنة الطوارئ العليا في سجون الاحتلال

الديمقراطية تستنفر كوادرها بغزة تلبية لنداء لجنة الطوارئ العليا في سجون الاحتلال

الدعليس: على الامم المتحدة التدخل بشكل عاجل بملف إعادة اعمار قطاع غزة

الدعليس: على الامم المتحدة التدخل بشكل عاجل بملف إعادة اعمار قطاع غزة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

حماس: عدوان الاحتلال على مقبرة اليوسفية سيقابل بالتحدي والمواجهة

حماس: عدوان الاحتلال على مقبرة اليوسفية سيقابل بالتحدي والمواجهة

الاحتلال يصادق على هدم منزل الأسير عمر جرادات

الاحتلال يصادق على هدم منزل الأسير عمر جرادات

الرجوب يطلع ممثلة كندا على آخر المستجدات

الرجوب يطلع ممثلة كندا على آخر المستجدات

أبو كويك: المقاومة تراقب ما يتعرض له الأسرى ويدها على الزناد

أبو كويك: المقاومة تراقب ما يتعرض له الأسرى ويدها على الزناد

الديمقراطية تستنفر كوادرها بغزة تلبية لنداء لجنة الطوارئ العليا في سجون الاحتلال

الديمقراطية تستنفر كوادرها بغزة تلبية لنداء لجنة الطوارئ العليا في سجون الاحتلال

مجدلاني ووزيرة التضامن الوطني والأسرة الجزائرية يبحثان تعزيز التعاون بمجال الحماية الاجتماعية

مجدلاني ووزيرة التضامن الوطني والأسرة الجزائرية يبحثان تعزيز التعاون بمجال الحماية الاجتماعية

الديمقراطية: جرائم الاحتلال بجنين وغيرها لن تنجح بتعطيل نهوض المقاومة الشعبية الشاملة

الديمقراطية: جرائم الاحتلال بجنين وغيرها لن تنجح بتعطيل نهوض المقاومة الشعبية الشاملة

وزير الاتصالات يجتمع مع الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات

وزير الاتصالات يجتمع مع الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات

منوعات

عمر كمال يوضح للمصرين:&#34; كوكسال بابا متعصب لأنو مش فاهمكم&#34;

عمر كمال يوضح للمصرين:" كوكسال بابا متعصب لأنو مش فاهمكم"

ملكة جمال أوكرانيا.. تنزع تاج الجمال وتحمل سلاح الحرب

ملكة جمال أوكرانيا.. تنزع تاج الجمال وتحمل سلاح الحرب

هل ستمثل ياسمين عبدالعزيز مشاهد جريئة وخادشة؟.. أحمد العوضي يجيب

هل ستمثل ياسمين عبدالعزيز مشاهد جريئة وخادشة؟.. أحمد العوضي يجيب

شاهد: صاحب أغنية &#34;الغزالة رايقة&#34; يغني مع نسرين طافش

شاهد: صاحب أغنية "الغزالة رايقة" يغني مع نسرين طافش

شاهد: رامز جلال يكشف عن فكرة برنامجه الرمضاني للمقالب

شاهد: رامز جلال يكشف عن فكرة برنامجه الرمضاني للمقالب

شاهد: أمير يزبك يهاجم الجمهور بسبب النساء الأوكرانيات

شاهد: أمير يزبك يهاجم الجمهور بسبب النساء الأوكرانيات

شاهد: مي حلمي تعلن خطوبتها بطريقة لافتة للأنظار

شاهد: مي حلمي تعلن خطوبتها بطريقة لافتة للأنظار

شاهد: حمو بيكا يعلن عن أغرب مسابقة لإكتشاف المواهب

شاهد: حمو بيكا يعلن عن أغرب مسابقة لإكتشاف المواهب

شاهد: زوج منة عرفة يتوعد أشرف زكي ويهدده

شاهد: زوج منة عرفة يتوعد أشرف زكي ويهدده

شاهد: سمية الخشاب تثير الجدل بنصيحتها للتخلص من الإكتئاب

شاهد: سمية الخشاب تثير الجدل بنصيحتها للتخلص من الإكتئاب

عربي

نصر الله يُعلق على الأزمة الأوكرانية: العالم اليوم لا يحترم إلا الأقوياء

نصر الله يُعلق على الأزمة الأوكرانية: العالم اليوم لا يحترم إلا الأقوياء

الجيش الروسي يحتل مدينة أوكرانية أخرى

الجيش الروسي يحتل مدينة أوكرانية أخرى

قطر: الاحتلال الاسرائيلي لفلسطين أحد أسوء الأزمات الانسانية المستمرة

قطر: الاحتلال الاسرائيلي لفلسطين أحد أسوء الأزمات الانسانية المستمرة

مفاوضات بين القاهرة وموسكو لإجلاء المصريين من أوكرانيا

مفاوضات بين القاهرة وموسكو لإجلاء المصريين من أوكرانيا