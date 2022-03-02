الاحتلال يصادق على هدم منزل الأسير عمر جرادات

رام الله - دنيا الوطنصادق جيش الاحتلال الإسرائيلي، على قرار هدم منزل الأسير عمر جرادات في بلدة السيلة الحارثية غرب جنين بعد رفض الاستئناف الذي تقدمت به عائلته".وكانت قد سلمت سلطات الاحتلال شهر يناير الماضي عائلة الأسيرين غيث وعمر جرادات قرارًا بهدم منزليهما، بحجة تنفيذهما عملية فدائية قرب مستوطنة "حومش المخلاة".وتعتقل سلطات الاحتلال عمر وغيث جرادات، وتتهمهما بتنفيذ عملية إطلاق النار قرب مستوطنة “حومش” المخلاة منتصف ديسمبر الماضي، والتي أسفرت عن مقتل مستوطن وإصابة آخرين.كما اعتقلت سلطات الاحتلال الأسيرة عطاف جرادات، والدة عمر وغيث، في 27 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، بعد مداهمة منزلها وتفتيشه وتخريبه، وجددت اعتقالها أكثر من مرة.وفجر الـ 20 من كانون الأول/ ديسمبر الماضي، دهمت قوات الاحتلال، ترافقها وحدات هندسة، منزل الأسير جرادات وأخذت قياسات المنزل تمهيدًا لهدمه.وفي 14 من شباط/ فبراير الماضي فجرت سلطات الاحتلال منزل الأسير محمود جرادات في جنين، أحد أبطال عملية "حومش".