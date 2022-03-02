الرجوب يطلع ممثلة كندا على آخر المستجدات

رام الله - دنيا الوطنأطلع أمين سر اللجنة المركزية لحركة "فتح" الفريق جبريل الرجوب ممثلة كندا لدى فلسطين روبن ويتلوفر، على آخر التطورات السياسية على الساحة الفلسطينية.ووضع الرجوب ويتلوفر في صورة ما يواجهه الأسرى داخل سجون الاحتلال وتصاعد وتيرة القمع والتضييق عليهم، إضافة لاستعراض ما تشهده الأراضي الفلسطينية من تصاعد لانتهاكات الاحتلال بحق أبناء شعبنا في كافة المناطق وخاصة القدس، وممارساته الهادفة لتهويد المدينة من خلال التهجير القسري للسكان خاصة في الشيخ جراح وسلوان، وتصاعد وتيرة الاستيطان الهادفة لتقويض مشروع الدولة الفلسطينية المستقلة.وأكد الرجوب، خلال اللقاء، أن إيجاد حل لمعاناة أبناء شعبنا وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقًا لقرارات الشرعية الدولية هو السبيل لتحقيق الاستقرار في المنطقة.واستعرض الرجوب أبرز مخرجات اجتماع المجلس المركزي وما صدر عنه من قرارات.من جانبها، أكدت ويتلوفر دعم بلادها لحقوق الشعب الفلسطيني المكفولة في القوانين الدولية، ودعم حل الدولتين، مشيرةً إلى أهمية استمرار التعاون بين الجانبين وعلى جميع المحاور.كما جددت التأكيد على استعداد بلادها لاستئناف العمل لتحقيق السلام، وفق قرارات الشرعية الدولية.