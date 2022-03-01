الاتحاد الأوروبي يدعو سلطات الاحتلال لوقف الاستخدام المفرط للقوة ضد الشعب الفلسطيني

رام الله - دنيا الوطندعا الاتحاد الأوروبي سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى "وقف الاستخدام المفرط للقوة والرصاص الحي ضد الفلسطينيين".وأعرب الاتحاد الأوروبي في تغريدة صدرت عن مكتبه في القدس، اليوم الثلاثاء، عن "قلقه من المواجهات التي جرت يوم أمس في باب العمود (القدس المحتلة)، والاقتحامات اليومية التي تقوم بها السلطات الإسرائيلية في الضفة الغربية، مما أدى إلى مقتل شخصين وإصابة عدة مدنيين بينهم أطفال".وأضاف: "يجب وقف الاستخدام المفرط للقوة والرصاص الحي ضد الفلسطينيين"، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.واستشهد، اليوم الثلاثاء، 3 شبان في جنين وبيت لحم.ففي جنين، استشهد الأسير المحرر عبد الله الحصري (22 عامًا) والشاب شادي خالد نجم (18 عامًا) برصاص قوات الاحتلال التي اقتحمت مخيم جنين فجرًا.وفي بيت لحم، استشهد الطالب الجامعي عمار شفيق أبو عفيفة من مخيم العروب شمال الخليل، جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي الرصاص عليه قرب بلدة بيت فجار، جنوب بيت لحم، وقد منعت قوات الاحتلال طواقم الإسعاف من الاقتراب منه، وتركته ينزف حتى ارتقى شهيدا.وكان العشرات من المواطنين بينهم طفلان قد أصيبوا خلال قمع قوات الاحتلال مساء أمس الإثنين، احتفالية خاصة بذكرى الإسراء والمعراج في باب العمود بالبلدة القديمة في مدينة القدس المحتلة.وقالت جمعية الهلال الأحمر بالقدس إن طواقمها تعاملت مع 37 إصابة تم نقل 8 منها للمستشفى، مشيرة إلى أن من بين المصابين طفل يبلغ من العمر 6 شهور وقد أصيب بقنبلة صوت في الوجه، وطفلة من ذوي الاحتياجات الخاصة أصيبت أيضًا بقنبلة صوت في الوجه، نقلت على إثرها للمستشفى.