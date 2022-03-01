الديمقراطية تستنفر كوادرها بغزة تلبية لنداء لجنة الطوارئ العليا في سجون الاحتلال

















رام الله - دنيا الوطناحتشد صف واسع من أنصار وكوادر الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بمحافظة غزة إلى جانب عدد من أعضاء المكتب السياسي واللجنة المركزية أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر غرب مدينة غزة تلبية لدعوة لجنة الطوارئ العليا في سجون الاحتلال ولجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية بقطاع غزة، رفع المشاركون صور الأسرى في سجون الاحتلال وسط هتافات غاضبة تدعو لدعم واسناد الأسرى في معركتهم والعمل على إطلاق سراحهم من السجون بكل السبل والإمكانيات المتاحة.بدوره، أكد الرفيق إبراهيم منصور عضو القيادة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين وممثلها في لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية، ضرورة استنفار كافة طاقات شعبنا الفلسطيني لدعم انتفاضة الأسرى في مواجهة الهجمة الإسرائيلية الشرسة على الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلية.وأوضح منصور أن كلمة الجبهة الديمقراطية جاءت خلال المهرجان الجماهيري الحاشد الذي نظمته لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية أمام مقر الصليب الأحمر بمدينة غزة استجابةً لنداء لجنة الطوارئ العليا في سجون الاحتلال في بيانها السابع، والذي يعقد تزامناً مع فعاليات تصعيدية في محافظات الضفة الفلسطينية.ودعا منصور المؤسسات الوطنية والقوى والفصائل الفلسطينية كافة لدعم الأسرى في معركتهم والالتزام بالتوجيهات التي تصدر عن لجنة الطوارئ العليا في السجون والتصعيد وفق الوتيرة التي تحددها بيانات لجنة الطوارئ لتوجيه رسالة مفادها أن الأسرى ليسوا وحدهم ويجب على الجميع مساندتهم ونصرتهم في معركة الكرامة والحرية.