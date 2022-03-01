شؤون فلسطينية

الدعليس: على الامم المتحدة التدخل بشكل عاجل بملف إعادة اعمار قطاع غزة

الدعليس: على الامم المتحدة التدخل بشكل عاجل بملف إعادة اعمار قطاع غزة
رام الله - دنيا الوطن
ناقش عصام الدعليس، رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي في قطاع غزة، مع المنسق الأممي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند، اليوم الثلاثاء، مستجدات الأوضاع الإنسانية والسياسية في قطاع غزة خلال لقائه بمقر رئاسة العمل الحكومي.

واستعرض الدعليس، الواقع الإنساني والسياسي الذي يمر به قطاع غزة خاصة والأراضي الفلسطينية بشكل عام، في ظل الحصار واستمرار إجراءات الاحتلال العدوانية وتداعياتها السلبية على مختلف القطاعات، شاكرا الجهود الأممية المبذولة في هذا السياق، بحسب ما جاء على موقع وكالة (الرأي).

وحث الدعليس المنسق الأممي على القيام بدور أكثر فعالية لمؤسسات الأمم المتحدة ذات العلاقة، فيما يخص اعتداءات الاحتلال على الأسرى والقدس، مؤكدا ضرورة التدخل بشكل عاجل في هذه القضايا ومعالجة الملفات المرتبطة بالواقع الاقتصادي وملف إعادة إعمار ما دمره الاحتلال في قطاع غزة، عبر دعم تمويل إعادة الاعمار والمشاريع التنموية.

وبحث اللقاء عدد من الملفات المتعلقة بمواطني قطاع غزة منها: الخطوات العملية لتطوير قطاع الصيد، ومستجدات جلب جهاز المسح الذري لمرضى السرطان، وملف العلاج بالخارج ودعم القطاع الصحي عبر توفير الأدوية والمستهلكات، كذلك تم الحديث حول حسابات الجمعيات والمؤسسات التي تم إغلاق حساباتها البنكية.

وتناول اللقاء سبل تمويل مشاريع إغاثية وتنموية للحد من البطالة عبر دعم قطاعات العمل المختلفة، وتداعيات أزمة توقف صرف شيكات الشئون الاجتماعية للأسر الفقيرة، وأكد الدعليس على ضرورة طرح كافة هذه القضايا خلال مؤتمر المانحين المزمع عقده مايو القادم.

من جانبه وعد وينسلاند بالتحرك والعمل على متابعة كافة القضايا التي جرى نقاشها، واعدا ببذل كل جهد ممكن للتخفيف من الأزمة الإنسانية التي يحياها شعبنا في قطاع غزة، وتنفيذ ما تم الإتفاق عليه.

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