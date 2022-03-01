شؤون فلسطينية

الخارجية الفلسطينية: إجلاء ما يزيد عن 111 طالب ومواطن من اوكرانيا منذ الأمس

الخارجية الفلسطينية: إجلاء ما يزيد عن 111 طالب ومواطن من اوكرانيا منذ الأمس
رام الله - دنيا الوطن
أكد الدكتور أحمد الديك، مستشار وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، أن عملية إجلاء اعداد إضافية من الطلبة الفلسطينيين وأبناء الجالية في أوكرانيا متواصلة على مدار الساعة.

وأشار الديك في تصريح له، مساء اليوم الثلاثاء، إلى أن عدد الذين تم إجلاءهم منذ الأمس وحتى الان، بلغ 111 بين طالب ومواطن موزعين على الشكل التالي:

. بولندا: 38 بمن فيهم طلبة من القدس.

. سلوفاكيا وصولا للمجر : 31 بين طالب وأسرة.

. رومانيا: 42.

في السياق، أكد الديك، أنه تم إجلاء أعداد أخرى إضافية من اوكرانيا، حيث استطاعت العبور الى الدول المجاورة وتوجهت بترتيبات ذاتية مع أقاربها إلى بعض الدول الأوروبية.

وقال: "تشرف سفارات دولة فلسطين في الدول المجاورة لأوكرانيا على تأمين وجبات ومواصلات وإقامة مؤقتة لهذه الاعداد من الطلبة والمواطنين"، مضيفا: "لا زالت خلية الأزمة الأساسية في أوكرانيا تواجه مشكلة في إجلاء عدد من طلبتنا ومواطنينا من بعض المدن بسبب عدم وجود ممر آمن لخروجهم حتى اللحظة، كما هو الحال في مدينة سومي، وجاري العمل من أجل تأمين ممر آمن لإجلائهم".

في السياق، أكد السفير الديك، أن خلية الازمة الأساسية في أوكرانيا، تتابع عملية إجلاء عدد قليل من الطلبة الموجودين في مناطق ريفية بعيدة يصعب الوصول إليها لأسباب مختلفة، وستتابع عملها من أجل حل مشكلتهم وتأمين إجلائهم بسلام.

وأشار إلى أن خلايا الازمة المشكلة، تواصل تواصل عملها لتأمين إجلاء جميع الذين يرغبون بمغادرة اوكرانيا، وكذلك متابعتها الحثيثة على مدار الساعة لضمان سلامة طلبتنا وجاليتنا المتواجدين في اوكرانيا.

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