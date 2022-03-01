شؤون فلسطينية

مجدلاني ووزيرة التضامن الوطني والأسرة الجزائرية يبحثان تعزيز التعاون بمجال الحماية الاجتماعية

مجدلاني ووزيرة التضامن الوطني والأسرة الجزائرية يبحثان تعزيز التعاون بمجال الحماية الاجتماعية
رام الله - دنيا الوطن
بحث وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني مع وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة الجزائرية كوثر كريكو، وبحضور سفير دولة فلسطين في الجزائر د. فايز أبو عيطه،  تبادل الآراء حول تعزيز التعاون في مجال الحماية الاجتماعية بين فلسطين والجزائر لاسيما في مجال التكفل بالفئات الهشة والمرأة والطفولة والأشخاص ذوي الإعاقة.

وجدد د. مجدلاني خلال اللقاء الشكر والتقدير للجزائر على دعمها للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني في كافة المجالات، وتحدث عن تجربة وزارة التنمية الاجتماعية والفئات التي تقدم لها الرعاية.

وتطرق د. مجدلاني لاطلاق الوزارة شعارالانتقال من الإغاثة إلى التنمية المستدامة، والسجل الوطني الاجتماعي الذي تم اطلاقه مؤخراً والهادف لمعالجة كل الاحتياجات التي يمكن أن تواجهها أي أسرة فلسطينية، وكذلك  الفقر متعدد الابعاد حيث أن السجل الجديد سيركز على مفهوم الفقر المتعدد الأبعاد وليس على مفهوم الفقر القديم، الذي كان يعتمد على معادلة احتساب الفقر على أساس الدخل أو الاستهلاك، بالاضافة إلى التمكين الاقتصادي الذي يعتبر من أولويات وزارة التنمية الاجتماعية.

وأشار د. مجدلاني الى وجود "تقارب كبير" بين البلدين في مجال الحماية الاجتماعية، مضيفا أنه تم "الاتفاق على تعزيز العمل الثنائي بالتوقيع على اتفاقية مشتركة تشمل كل المسائل المرتبطة بمجال الحماية الاجتماعية وكذلك تبادل الخبرات والتجارب بين البلدين في هذا المجال".

ومن جانبها جددت كريكو موقف الجزائر الثابت في دعم القضية الفلسطينية.

و قالت كريكو أنه تم هذا اللقاء بهدف تعزيز التعاون في مجال الحماية الاجتماعية بين الجزائر وفلسطين، والاطلاع على التجارب المشتركة في عمل الوزارتين.مشيرة أنه تم الاتفاق على توقيع اتفاقية ثنائية بين الوزارتين في القريب العاجل .

أخبار ذات صلة

الاتحاد الأوروبي يدعو سلطات الاحتلال لوقف الاستخدام المفرط للقوة ضد الشعب الفلسطيني

الاتحاد الأوروبي يدعو سلطات الاحتلال لوقف الاستخدام المفرط للقوة ضد الشعب الفلسطيني

الديمقراطية تستنفر كوادرها بغزة تلبية لنداء لجنة الطوارئ العليا في سجون الاحتلال

الديمقراطية تستنفر كوادرها بغزة تلبية لنداء لجنة الطوارئ العليا في سجون الاحتلال

الدعليس: على الامم المتحدة التدخل بشكل عاجل بملف إعادة اعمار قطاع غزة

الدعليس: على الامم المتحدة التدخل بشكل عاجل بملف إعادة اعمار قطاع غزة

الخارجية الفلسطينية: إجلاء ما يزيد عن 111 طالب ومواطن من اوكرانيا منذ الأمس

الخارجية الفلسطينية: إجلاء ما يزيد عن 111 طالب ومواطن من اوكرانيا منذ الأمس

الديمقراطية: جرائم الاحتلال بجنين وغيرها لن تنجح بتعطيل نهوض المقاومة الشعبية الشاملة

الديمقراطية: جرائم الاحتلال بجنين وغيرها لن تنجح بتعطيل نهوض المقاومة الشعبية الشاملة

وزير الاتصالات يجتمع مع الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات

وزير الاتصالات يجتمع مع الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات

وفدٌ من الأطبّاء من عرب 48 قام بزيارة قطاع غزّة

وفدٌ من الأطبّاء من عرب 48 قام بزيارة قطاع غزّة

إصابة خطيرة برصاص الاحتلال في برقة شمال غرب نابلس

إصابة خطيرة برصاص الاحتلال في برقة شمال غرب نابلس

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الديمقراطية تستنفر كوادرها بغزة تلبية لنداء لجنة الطوارئ العليا في سجون الاحتلال

الديمقراطية تستنفر كوادرها بغزة تلبية لنداء لجنة الطوارئ العليا في سجون الاحتلال

مجدلاني ووزيرة التضامن الوطني والأسرة الجزائرية يبحثان تعزيز التعاون بمجال الحماية الاجتماعية

مجدلاني ووزيرة التضامن الوطني والأسرة الجزائرية يبحثان تعزيز التعاون بمجال الحماية الاجتماعية

الديمقراطية: جرائم الاحتلال بجنين وغيرها لن تنجح بتعطيل نهوض المقاومة الشعبية الشاملة

الديمقراطية: جرائم الاحتلال بجنين وغيرها لن تنجح بتعطيل نهوض المقاومة الشعبية الشاملة

وزير الاتصالات يجتمع مع الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات

وزير الاتصالات يجتمع مع الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات

وفدٌ من الأطبّاء من عرب 48 قام بزيارة قطاع غزّة

وفدٌ من الأطبّاء من عرب 48 قام بزيارة قطاع غزّة

إصابة خطيرة برصاص الاحتلال في برقة شمال غرب نابلس

إصابة خطيرة برصاص الاحتلال في برقة شمال غرب نابلس

الدفاع المدني بغزة يكشف عن أول سيارة إطفاء صنع فلسطيني

الدفاع المدني بغزة يكشف عن أول سيارة إطفاء صنع فلسطيني

كهرباء غزة: خطا القبة وجباليا لا يزالان خارج الخدمة بسبب الأعطال

كهرباء غزة: خطا القبة وجباليا لا يزالان خارج الخدمة بسبب الأعطال

منوعات

عمر كمال يوضح للمصرين:&#34; كوكسال بابا متعصب لأنو مش فاهمكم&#34;

عمر كمال يوضح للمصرين:" كوكسال بابا متعصب لأنو مش فاهمكم"

ملكة جمال أوكرانيا.. تنزع تاج الجمال وتحمل سلاح الحرب

ملكة جمال أوكرانيا.. تنزع تاج الجمال وتحمل سلاح الحرب

هل ستمثل ياسمين عبدالعزيز مشاهد جريئة وخادشة؟.. أحمد العوضي يجيب

هل ستمثل ياسمين عبدالعزيز مشاهد جريئة وخادشة؟.. أحمد العوضي يجيب

شاهد: صاحب أغنية &#34;الغزالة رايقة&#34; يغني مع نسرين طافش

شاهد: صاحب أغنية "الغزالة رايقة" يغني مع نسرين طافش

شاهد: رامز جلال يكشف عن فكرة برنامجه الرمضاني للمقالب

شاهد: رامز جلال يكشف عن فكرة برنامجه الرمضاني للمقالب

شاهد: أمير يزبك يهاجم الجمهور بسبب النساء الأوكرانيات

شاهد: أمير يزبك يهاجم الجمهور بسبب النساء الأوكرانيات

شاهد: مي حلمي تعلن خطوبتها بطريقة لافتة للأنظار

شاهد: مي حلمي تعلن خطوبتها بطريقة لافتة للأنظار

شاهد: حمو بيكا يعلن عن أغرب مسابقة لإكتشاف المواهب

شاهد: حمو بيكا يعلن عن أغرب مسابقة لإكتشاف المواهب

شاهد: زوج منة عرفة يتوعد أشرف زكي ويهدده

شاهد: زوج منة عرفة يتوعد أشرف زكي ويهدده

شاهد: سمية الخشاب تثير الجدل بنصيحتها للتخلص من الإكتئاب

شاهد: سمية الخشاب تثير الجدل بنصيحتها للتخلص من الإكتئاب

عربي

نصر الله يُعلق على الأزمة الأوكرانية: العالم اليوم لا يحترم إلا الأقوياء

نصر الله يُعلق على الأزمة الأوكرانية: العالم اليوم لا يحترم إلا الأقوياء

الجيش الروسي يحتل مدينة أوكرانية أخرى

الجيش الروسي يحتل مدينة أوكرانية أخرى

قطر: الاحتلال الاسرائيلي لفلسطين أحد أسوء الأزمات الانسانية المستمرة

قطر: الاحتلال الاسرائيلي لفلسطين أحد أسوء الأزمات الانسانية المستمرة

مفاوضات بين القاهرة وموسكو لإجلاء المصريين من أوكرانيا

مفاوضات بين القاهرة وموسكو لإجلاء المصريين من أوكرانيا