مجدلاني ووزيرة التضامن الوطني والأسرة الجزائرية يبحثان تعزيز التعاون بمجال الحماية الاجتماعية

رام الله - دنيا الوطنبحث وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني مع وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة الجزائرية كوثر كريكو، وبحضور سفير دولة فلسطين في الجزائر د. فايز أبو عيطه، تبادل الآراء حول تعزيز التعاون في مجال الحماية الاجتماعية بين فلسطين والجزائر لاسيما في مجال التكفل بالفئات الهشة والمرأة والطفولة والأشخاص ذوي الإعاقة.وجدد د. مجدلاني خلال اللقاء الشكر والتقدير للجزائر على دعمها للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني في كافة المجالات، وتحدث عن تجربة وزارة التنمية الاجتماعية والفئات التي تقدم لها الرعاية.وتطرق د. مجدلاني لاطلاق الوزارة شعارالانتقال من الإغاثة إلى التنمية المستدامة، والسجل الوطني الاجتماعي الذي تم اطلاقه مؤخراً والهادف لمعالجة كل الاحتياجات التي يمكن أن تواجهها أي أسرة فلسطينية، وكذلك الفقر متعدد الابعاد حيث أن السجل الجديد سيركز على مفهوم الفقر المتعدد الأبعاد وليس على مفهوم الفقر القديم، الذي كان يعتمد على معادلة احتساب الفقر على أساس الدخل أو الاستهلاك، بالاضافة إلى التمكين الاقتصادي الذي يعتبر من أولويات وزارة التنمية الاجتماعية.وأشار د. مجدلاني الى وجود "تقارب كبير" بين البلدين في مجال الحماية الاجتماعية، مضيفا أنه تم "الاتفاق على تعزيز العمل الثنائي بالتوقيع على اتفاقية مشتركة تشمل كل المسائل المرتبطة بمجال الحماية الاجتماعية وكذلك تبادل الخبرات والتجارب بين البلدين في هذا المجال".ومن جانبها جددت كريكو موقف الجزائر الثابت في دعم القضية الفلسطينية.و قالت كريكو أنه تم هذا اللقاء بهدف تعزيز التعاون في مجال الحماية الاجتماعية بين الجزائر وفلسطين، والاطلاع على التجارب المشتركة في عمل الوزارتين.مشيرة أنه تم الاتفاق على توقيع اتفاقية ثنائية بين الوزارتين في القريب العاجل .