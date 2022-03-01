الديمقراطية: جرائم الاحتلال بجنين وغيرها لن تنجح بتعطيل نهوض المقاومة الشعبية الشاملة





وأضافت الجبهة أن الجريمة النكراء التي ارتكبتها قوات الاحتلال في جنين ماهي إلا وحدة من عشرات بل آلاف الجرائم التي لم تتوقف قوات الاحتلال عن ارتكابها، حتى منذ ما قبل قيام دولة التمييز العنصري والتطهير العرقي عام 1948.



وأضافت الجبهة لو أن المجتمع الدولي عاقب دولة الاحتلال على مجازرها لما تجرأت على مواصلة نهجها الدموي في فرض سطوتها على المناطق الفلسطينية المحتلة في الضفة الفلسطينية (وفي القلب منها القدس) باحتلال مباشر، وفي قطاع غزة، بحصار ناري لا يراعي الحد الأدنى من القوانين الدولية.



وقالت الجبهة تخطئ قوات الاحتلال إن هي اعتقدت أن سفك دماء أبناء شعبنا من شأنه أن يقوض إرادته في الصمود والنضال، وتخطئ قوات الاحتلال إن هي اعتقدت أن جرائمها سوف تقطع الطريق على قيام المقاومة الشعبية الشاملة، وأكدت الجبهة بالمقابل أن المقاومة الشعبية الشاملة بكل الوسائل والأساليب قادمة دون أي شك، وما على القوى الوطنية سوى أن تتحضر لاستقبال استحقاقات هذه المقاومة، عبر إنهاء التشتت، وإقامة القيادة الوطنية الموحدة، وإعلان برنامجها وخططها، وتحملها لمسؤولياتها الوطنية.

رام الله - دنيا الوطندعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إلى وضع حد للمذبحة الدموية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في أنحاء مختلفة من الضفة الفلسطينية، وتودي بحياة الشبان الفلسطينيين دون أي رادع.