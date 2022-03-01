وزير الاتصالات يجتمع مع الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات

رام الله - دنيا الوطناجتمع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د.م. إسحق سدر مع الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات هولين زهاو، في مدينة برشلونة خلال المؤتمر العالمي للهواتف المحمولة(MWC2022).وبحث الطرفان العديدَ من المسائل الخاصة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في فلسطين، وعلى رأسها التأكيد على حق الفلسطينين في الحصول على خدمات الجيلين الرابع والخامس أسوة بدول العالم، ومتابعة حصول دولة فلسطين على حقوقها لتشغيل خدمات الاتصال والانترنت.ومن جانبه أطلع معالي الوزير سدر الامين العام على صورة الوضع في الاراضي الفلسطينية وانتهاكات الاحتلال المتمثلة بإعاقة جهود التحول الرقمي، ومصادرة المعدات الالكترونية، ومنع دخولها عبر الحدود للاراضي الفلسطينية، الى جانب المماطلة في الموافقة على الترددات اللازمة حتى هذا اليوم، وتمديد شبكات الاتصالات في مختلف المناطق الفلسطينية، الامر الذي يحرم الفلسطينيين من حقوقهم في الاتصال و التواصل الحديث أمام العالم.كما شكر الوزير سدر الاتحاد الدولي للاتصالات على جهوده في تنظيم القطاع ، داعياً الأمين العام للاتحاد لزيارة فلسطين مجدداً لرؤية الوضع عن كثب.وعلى هامش المؤتمر العالمي، اجتمعت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بعددٍ من ممثلي دول العالم لبحث سبل التعاون وتعزيزه مستقبلا، ومتابعة الاتفاقيات المبرمة والوقوف على انعكاساتها، وتخلل اللقاءات اطلاع المسؤولين على مستجدات الوضع في الاراضي الفلسطينية والجهود التي تبذلها الوزارة للنهوض بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رغما عن معيقات الاحتلال.يشار أن فلسطين تشارك في المؤتمر العالمي للهاتف المحمول Mobile World Congress-2022 والذي يُنظمه الاتحادُ العالمي للاتصالات المتنقلة GSMA حتى 3 من آذار, وهو الحدث الاكثر نفوذا في عالم التكنولوجيا والهواتف المحمولة، يشارك فيه نحو 1800 عارض من 183 دولة وبحضور صناع القرار والخبراء ومسؤولي المنظمات الدولية وكبرى الشركات العاملة في مجال الهاتف المحمول وأجهزته، من مختلف أنحاء العالم، وهو فرصةٌ للحوار واللقاء بين الشركات والدول المشاركة، وللتعرف على احدث الصناعات والتقنيات وبحث سبل تطويرها.