شؤون فلسطينية

بالأسماء: الداخلية بغزة تنشر كشف "تنسيقات مصرية" للسفر يوم الخميس

بالأسماء: الداخلية بغزة تنشر كشف "تنسيقات مصرية" للسفر يوم الخميس
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني عن وصول كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح البري يوم الخميس. 

وطالبت الهيئة في تصريح نشرته، مساء اليوم الثلاثاء، على موقع الوزارة الالكتروني، المسافرين التوجه لإجراء فحص (كورونا)، بدءاً من الساعة 9 صباح غدٍ الاربعاء، في المراكز الصحية المعلن عنها مسبقاً بجميع المحافظات.

وشددت الهيئة، على ضرورة تواجد المسافرين عند الساعة 6 صباح الخميس في الصالة الخارجية للمعبر لتسهيل سفرهم.






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