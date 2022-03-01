الدفاع المدني بغزة يكشف تفاصيل جديدة حول صناعة سيارة اطفاء بأيدٍ فلسطينية

رام الله - دنيا الوطنكشف الرائد محمود بصل، الناطق باسم جهاز الدفاع المدني في قطاع غزة، مساء اليوم الثلاثاء، تفاصيل جديدة حول عملية تصنيع سيارة إطفاء داخل القطاع وعلى أيدٍ مهندسين فلسطينيين.وقال بصل في تصريحات لإذاعة (صوت الأقصى): "نعلن اليوم أن الدفاع المدني تمكن بعد عدة محاولات من تصنيع سيارة إطفاء داخل قطاع غزة على أيدي مهندسين، واليوم أدخلنا السيارة للخدمة، وكانت هناك مناورة تحاكي استهداف أحد المباني في قطاع غزة".وأوضح بصل، أن هذه السيارة ستكون بداية الإنطلاق لاستكمال المشروع الإستراتيجي الذي تعد له المديرية العامة للدفاع المدني منذ سنوات، مطالبا العالم أجمع بتقديم المساعدة للتمكن لنتمكن من تصنيع 28 سيارة إطفاء، حتى نستطيع من خلال هذه المعدات أن نحافظ أكثر على ممتلكات المواطنين.وفي السياق قال الناطق باسم جهاز الدفاع المدني في قطاع غزة: "بعد منع الاحتلال لإدخال المعدات اللازمة للدفاع المدني، نحن نتعامل بالبدائل المتوفرة بين أيدينا".