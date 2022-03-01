دولي

تحديد موعد الجولة الثانية من المحادثات بين روسيا وأوكرانيا

تحديد موعد الجولة الثانية من المحادثات بين روسيا وأوكرانيا
رام الله - دنيا الوطن
تناقلت وسائل إعلام روسية وأوكرانية، مساء اليوم الثلاثاء، أنباء عن موعد الجولة الثانية من المفاوضات بين البلدين، بهدف وقف العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا المستمرة منذ الخميس، الماضي.

وقالت وكالة أنباء (تاس) الروسية نقلا عن وسائل إعلام أوكرانية: "إن الجولة الثانية ستقام الأربعاء، بعد الأولى التي جرت الإثنين على الحدود بين أوكرانيا وبيلاروسيا".

وكشفت الوكالة الروسية عن بعض شروط الطرفين من أجل وقف القتال، وقالت إن روسيا طالبت أوكرانيا بالاعتراف بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الانفصاليتين اللتين تدعمهما موسكو، ووقف مطالبها باستعادة شبه جزيرة القرم التي تسيطر عليها روسيا منذ 2014.

وفي المقابل، اشترطت أوكرانيا بوقف إطلاق النار من الجانب الروسي، وانسحاب القوات الروسية من أراضيها بالكامل.

والإثنين عقد الجانبان جولة أولى من المحادثات، بعدما أبدت روسيا وأوكرانيا رغبة في ذلك برعاية بيلاروسية، لكنها لم تنجح في وقف العمليات العسكرية العنيفة، لا سيما من الجانب الروسي.

والثلاثاء قال المتحدث باسم الكرملين ديميتري بيسكوف، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتن اطلع على الجولة الأولى من المحادثات، لكن "من السابق لأوانه الحكم على النتيجة".

وأضاف أنه لا توجد خطط لعقد محادثات بين بوتن ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مضيفا أن موسكو ما زالت تعترف بالأخير رئيسا لأوكرانيا.

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