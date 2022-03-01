الشيخ: نطالب المجتمع الدولي بتطبيق قرارات الشرعية تجاه فلسطين وانهاء الاحتلال

رام الله - دنيا الوطنأكد حسين الشيخ، عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، والمركزية لحركة (فتح)، أن الشرعية الدولية لا تتجزأ ولا يجوز الكيل بمكيالين.وأشار الشيخ في تغريدة نشرها، مساء اليوم الثلاثاء، على صفحته في موقع (تويتر)، إلى أن القيادة الفلسطينية تطالب المجتمع الدولي بتطبيق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية تجاه فلسطين، وإجبار الاحتلال الاسرائيلي على الالتزام بميثاق الأمم المتحدة، وإنهاء احتلاله للأراضي المحتلة عام 1967.