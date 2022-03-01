دولي

الناتو يقرر تفعيل قوات الرد على خلفية العملية الروسية بأوكرانيا

الناتو يقرر تفعيل قوات الرد على خلفية العملية الروسية بأوكرانيا
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت اللجنة العسكرية للناتو، اليوم الثلاثاء، في سابقة كانت الأولى من نوعها منذ احتدام التوتر مع روسيا، تفعيل قوات الرد الأطلسية على خلفية اشتداد العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وقالت اللجنة في بيان نشر في بروكسل اليوم في أعقاب اجتماع طارئ: "لقد جرى تفعيل خطط دفاع الناتو ونتيجة لذلك يتم لأول مرة تفعيل عناصر قوات الرد التابعة للناتو في سياق الدفاع المشترك"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).  

وجاء في البيان أيضا أن رؤساء هيئات الأركان العامة للدول الأعضاء في الحلف بحثوا الاستراتيجية المستقبلية للناتو في مجال الردع والدفاع، والأنشطة الجارية لضمان التيقظ في جميع المجالات والأراضي لدول الحلف".

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