الدفاع المدني بغزة يكشف عن أول سيارة إطفاء صنع فلسطيني

رام الله - دنيا الوطنكشف جهاز الدفاع المدني بغزة عن تصنيع أول سيارة دفاع مدني فلسطينية بأيدي فلسطينية، بأيدي خبراء ومهندسين وطواقم فنية من غزة.وجاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده جهاز الدفاع المدني وجمعية أحباء غزة ماليزيا في الجامعة الإسلامية بغزة.وقال المدير العام لمديرية الدفاع المدني، اللواء زهير شاهين: "إن قيادة الدفاع المدني فكرت تفكيرًا جليًا في امتلاك الجهاز ادواته بأيديه حيث تم التواصل والتنسيق مع كافة المختصين والخبراء والمهندسين وعرض المشورة عليهم بتصنيع أول مركبة إطفاء فلسطينية بأيدي فلسطينية، وكان هذا حلم لنا قبل 20 عامًا، لكن شعبنا الفلسطيني لا يعرف المستحيل"، بحسب وكالة (الرأي).وذكر أنه تم تكليف نخبة من هؤلاء المختصين والمهندسين وتم بحمدلله إنشاء وتصميم هذه المركبة، التي تتماهى بالكامل مع متطلبات أعمال الحماية المدنية، وتتطابق مع كافة شروط عمل الإطفائية في الدفاع المدني، وإن المركبة تضاهي المركبات العالمية بل تزيد عليها.وتابع شاهين: "نعمل على رفع كفاءة العاملين بالجهاز لكي يستطيعوا تنفيذ المهام المنوطة بهم على أكمل وجه ومواجهة المخاطر التي تواجه عمل هذا الجهاز الانساني والخدماتي".وأكد أن قيادة جهاز الدفاع المدني اجتهدت لتطوير آليات عمل هذا الجهاز منذ سنين طويلة من خلال برامج وعمليات سرعة الاستجابة لنداءات المواطنين".وأضاف: "لقد تم تثقيف المواطنين حول الحماية المدنية وكيفية التصرف في أوقات الصعوبة والأزمات وهذا ما ظهر في المعركة الأخيرة مع الاحتلال "مايو 2021، حيث تعاملت طواقم وفرق الدفاع المدني مع عشرات الشهداء والمصابين وتم انتشالهم من تحت المباني التي دمرت فوق رؤوس ساكنيها، وتم التعامل مع مئات نداءات الاستغاثة من قبل المواطنين".