اشتية: ندعو لضغط جاد على إسرائيل للإفراج عن أموالنا وسط الأزمة المالية الحالية









رام الله - دنيا الوطنبحث رئيس الوزراء د. محمد اشتية مع المبعوث النرويجي الخاص لعملية السلام جون هينسين، تحضيرات اجتماع المانحين القادم، وذلك اليوم الثلاثاء في مكتبه برام الله، بحضور ممثلة النرويج لدى فلسطين تورن فيستي.وبحث رئيس الوزراء مع المبعوث النرويجي متابعة ما تم تنفيذه من مخرجات اجتماع المانحين الذي عقد في أوسلو، والعمل على تسريع تنفيذ ما تبقى بالتنسيق مع كافة الأطراف، بالإضافة الى مستجدات الأوضاع والتطورات السياسية والاقتصادية في فلسطين.ودعا اشتية لضرورة وجود ضغط دولي جدا على إسرائيل للإفراج عن أموالنا المحتجزة لديها، ووقف كافة الاقتطاعات الجائرة من أموال المقاصة، الأمر الذي سيساهم في حل الأزمة المالية التي تواجهها الحكومة.ووضع رئيس الوزراء الضيف في صورة جهود الحكومة في إدارة الازمة المالية التي نواجهها بأقل الموارد المتاحة، بالإضافة إلى العمل على إعداد أجندة للإصلاح المالي والإداري والنهوض الاقتصادي.من جانب آخر، أطلع هينسين رئيس الوزراء على تحضيرات اجتماع المانحين المزمع عقده في بروكسل في آيار القادم، مؤكدا على ضرورة إنجاحه.