الازبط: الاعتداءات المستمرة على الأسرى يشكل اعلان حرب على شعبنا

رام الله - دنيا الوطنأكد خالد الازبط، الناطق باسم حركة المقاومة الشعبية في فلسطين، أن الاحداث الجارية داخل السجون الاسرائيلية من اعتداءات مستمرة على الاسرى الفلسطينيين الحرائر، يشكل اعلان حرب على الشعب الفلسطيني، لأن الاسرى خط أحمر، منوها إلى أن عدم استجابة السجان الاسرائيلي لمطالب الاسرى، يضع الجميع أمام تحديات مقبل، ولعب في المحظور.وقال الازبط في تصريح وصل "دنيا الوطن": "نساند ونؤيد كل هبة جماهيرية شعبية وصولاً إلى الفعل المقاوم بكل أشكاله نصرة للأسرى داخل السجون الصهيونية".وأشار إلى أن الأسرى اليوم يشكلون بما يبدعون من مقاومة المحتل وهم يواصلون بطولاتهم وتضحياتهم الجسام، يستلزم من الجميع الالتفاف حولهم ومساندة مطالبهم العادلة، فهم تيجان هذا الوطن الذي يكمل خارطته الجهادية نحو الحرية والتحرير لكل أرض فلسطين والقدس عاصمتها الأبدية.وقال الازبط: "سنستمر في جهادنا ومقاومتنا وإسنادنا لأسرانا بكل ما يحتاجون مهما كلفنا ذلك من ثمن, وعلى العدو الصهيوني أن يفهم رسالة شعبنا ومقاومته ويتراجع عن كل أفعاله العدوانية، ويتحمل مسئولية افعاله، حيث ان المقاومة لن تترك اسرانا وحدهم عرضة ممارسات الارهابية الصهيونية".