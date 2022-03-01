رضوان: قضية الاسرى تقف على سلم أولويات المقاومة فهي الدرع السيف المدافع عنهم

رام الله - دنيا الوطنقال اسماعيل رضوان، القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس): "إن رسالتنا لأسرانا الأبطال أن قضيتهم هي محل اجماع وطني، وتقف على سلم أولويات المقاومة الفلسطينية".وأكد رضوان في تصريحات له، أن الفصائل الوطنية والاسلامية مجتمعة تؤيد وتدعم انتفاضة السجون، وتحمل الاحتلال الاسرائيلي المسؤولية الكاملة عن استمرار الجرائم بحق الاسرى.ودعا رضوان كافة المؤسسات الحقوقية والدولية والقانونية، لاتخاذ الاجراءات اللازمة للجم جرائم الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين، مؤكدا في الوقت ذاته أن المقاومة ستبقى هي الدرع والسيف المدافع عن الاسرى والمقدسات.