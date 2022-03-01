الاحتلال يصادق على إقامة متنزه استيطاني على أراضي المقبرة اليوسفية بالقدس

رام الله - دنيا الوطنصادقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، على تنفيذ مخطط استيطاني لإقامة متنزه على أراضي المقبرة اليوسفية المحاذية لأسوار البلدة القديمة في القدس.وبحسب صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية، فإن الأراضي المستهدفة تقع على مقربة من المقبرة اليوسفية شمال شرق السور المحيط بالبلدة القديمة.وقد تم الكشف في تشرين أول/ أكتوبر الماضي، عن عظام بشرية في المنطقة أثناء اعمال تنقيب، إلا أن بلدية الاحتلال أقرت رغم معارضة أصحاب الأرض ودائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، المصادقة على المخطط الذي يشمل إقامة متنزه ومواقع سياحية في المنطقة.