فلسطين: 19 وفاة و836 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، تسجيل 19 وفاة، و836 إصابة جديدة بـ "كورونا"، و2837 حالة تعافٍ خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.وبحسب التقرير الوبائي اليومي الصادر عن الوزارة، فقد سجلت 9 حالات وفاة في قطاع غزة، وحالة في مدينة القدس، و2 في الخليل، و3 في بيت لحم، و2 في طولكرم، و2 في نابلس.وقالت الوزارة إن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: قلقيلية 14، جنين 31، بيت لحم 19، نابلس 30، طولكرم 20، سلفيت 4، الخليل 15، رام الله والبيرة 26، ضواحي القدس 4، أريحا والأغوار 4، طوباس 1، قطاع غزة 188، مدينة القدس 480، بعد إجراء 1975 فحصا.وأضافت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: قلقيلية 30، جنين 40، بيت لحم 170، نابلس 83، طولكرم 160، سلفيت 4، الخليل 50، رام الله والبيرة 150، ضواحي القدس 15، أريحا والأغوار 15، طوباس 50، قطاع غزة 1500، مدينة القدس 570.ولفتت إلى ان نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 96.7%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 2.4%، ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات.ويرقد في غرف العناية المكثفة 88 مصابا، فيما يعالج بمراكز وأقسام "كورونا" في مستشفيات الضفة 155 مصابا، بينهم 30 مصابا على أجهزة التنفس الاصطناعي.