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شؤون فلسطينية

إصابات بالرصاص والاختناق خلال قمع الاحتلال مسيرة إسناد للأسرى بالخليل

إصابات بالرصاص والاختناق خلال قمع الاحتلال مسيرة إسناد للأسرى بالخليل
رام الله - دنيا الوطن
أصيب عشرات المواطنين، بحالات اختناق، وصحفي بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، ظهر اليوم الثلاثاء، خلال مواجهات اندلعت عقب قمع جيش الاحتلال الإسرائيلي لمسيرة سلمية انطلقت دعما للأسرى، وسط الخليل.

وأفادت مصادر محلية، بأن مواجهات اندلعت في باب الزاوية وسط مدينة الخليل، عقب المسيرة الحاشدة التي انطلقت من أمام مسجد الحسين دعما للأسرى.

وأطلق جنود الاحتلال الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز المسيل للدموع، صوب المواطنين، ما أدى إلى إصابة العشرات منهم بالاختناق، وإصابة الصحفي عبد المحسن شلالدة برصاصة مطاطية.

وطالب المشاركون في المسيرة التي دعت اليها هيئة التنسيق الوطني، ونادي الأسير، وهيئة شؤون الأسرى والمحررين، بضرورة الإفراج العاجل عن الأسرى المرضى الذين يصارعون الموت.

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