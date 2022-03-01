مجلس الوزراء يُصدر قرارًا بشأن أيام إجازة الأمومة والأبوة

رام الله - دنيا الوطنقررت الحكومة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، اعتماد إجازة الأمومة 14 أسبوعا بدلًا من 10 أسابيع، ومنح الأب إجازة مدفوعة الراتب لمدة ثلاثة أيام لمساعدة زوجته، بالإضافة إلى احتساب فترة الغياب لرعاية الطفل كاستحقاق يحتسب ضمن سنوات التقاعد.وفي سياق منفصل، قال رئيس الوزراء محمد اشتية إلى أن الحكومة تتابع نشاط الجمعية الاستهلاكية التعاونية للموظفين العموميين، والتي ستنطلق قريبا، مؤكدا أن مثل هذه الأفكار التعاونية مهمة للتخفيف من عبء الحياة عن كاهل الموظفين، وسنقدم لهم كل مساعدة يحتاجونها.وأعلن أنه خلال الاسابيع المقبلة، سيتم اطلاق برنامج الخدمة المدنية والمجتمعية، والذي يتيح لقطاعات مختلفة من شعبنا التطوع لخدمة المجتمع، وذلك بالتعاون مع العديد من مؤسسات الأمم المتحدة والوزارات ذات العلاقة، حيث سيغطي محافظات الضفة الغربية بما فيها القدس، وقطاع غزة.