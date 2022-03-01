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نصر الله يُعلق على الأزمة الأوكرانية: العالم اليوم لا يحترم إلا الأقوياء

نصر الله يُعلق على الأزمة الأوكرانية: العالم اليوم لا يحترم إلا الأقوياء
رام الله - دنيا الوطن
اعتبر الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني حسن نصر الله، أن الولايات المتحدة مسؤولة عما يجري في أوكرانيا وهي التي حرضت في هذا الاتجاه.

وقال حسن نصر الله، وفق ما نقل موقع (المنار): "الدول الغربية تفعل كل شيء ضد روسيا باستثناء القتال المباشر"، لافتا إلى أن "مواقف الغرب حاليا تظهر ازدواجية المعايير بالمقارنة مع مواقفه تجاه الحروب الأمريكية".

وأضاف نصر الله: "العالم اليوم لا يحترم إلا الأقوياء، وهو يصمت أمام الارتكابات الأمريكية".

وتابع: "واشنطن فعلت كل شيء باتجاه السيناريو الحالي وهي من تضع شروطا لتعقيد الموقف"، لافتا إلى أن "ما يجري درس وعبرة لمن يثق بالولايات المتحدة ويعول عليها".

وختم أمين عام "حزب الله": "الأمريكي سرق 3 مليارات ونصف المليار دولار من أموال الشعب الأفغاني وسط صمت دولي شامل".

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