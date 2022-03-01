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شؤون فلسطينية

148 مستوطنًا وعنصرًا احتلاليًا يقتحمون المسجد الأقصى

148 مستوطنًا وعنصرًا احتلاليًا يقتحمون المسجد الأقصى
رام الله - دنيا الوطن
اقتحم 115 مستوطنًا وعنصرًا من قوات الاحتلال باحات المسجد الأقصى المبارك، صباح اليوم الثلاثاء، بحراسة مشددة.

وأفادت مصادر مقدسية، أن 80 مستوطنًا و35 طالبًا يهوديًا و33 عنصراً احتلاليًا اقتحموا ساحات الأقصى، خلال جولة الاقتحامات الصباحية.

وتجري الاقتحامات على دفعتين، الأولى في الفترة الصباحية والثانية بعد صلاة الظهر، ما عدا يومي الجمعة والسبت، من خلال باب المغاربة في الجدار الغربي للمسجد الأقصى.

وبالتزامن مع هذا الاقتحام المتجدد، اعتدت قوات الاحتلال صباح اليوم على عدد من حراس المسجد الأقصى المبارك عند باب السلسلة واعتقلت أحدهم.

وذكرت مصادر مقدسية أن قوات الاحتلال اعتقلت حارس المسجد الأقصى سامر أبو قويدر بعد الاعتداء عليه بالضرب عند باب السلسلة. 

ويأتي الاعتداء بعد أن أصدرت محكمة إسرائيلية أمس الإثنين حكما بالسجن 6 أشهر بحق حارس المسجد الأقصى المبارك، لؤي أبو السعد.

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