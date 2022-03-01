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شؤون فلسطينية

الآلاف يشيعون جثماني الشهيدين المقاومين "الحصري" و"نجم" في جنين

الآلاف يشيعون جثماني الشهيدين المقاومين "الحصري" و"نجم" في جنين
رام الله - دنيا الوطن
شيع آلاف المواطنين، اليوم الثلاثاء، جثماني الشهيدين عبد الله الحصري وشادي نجم، واللذين ارتقيا خلال تصديهما لقوات الاحتلال الإسرائيلي، التي اقتحمت مخيم جنين في ساعات الفجر الأولى.

وانطلق موكب التشييع من أمام مستشفى جنين الحكومي متوجها نحو مخيم جنين؛ حيث ألقت عائلتا الشهيدين نظرة الوداع الأخيرة عليهما قبل مواراتهما الثرى في مقبرة المخيم.

وشارك في موكب التشييع مقاومون مسلحون، الذين أدوا صلاة الجنازة وأطلقوا الرصاص في الهواء وسط صيحات التكبير من المشيعين وترديد الهتافات الغاضبة والمطالبة بالثأر لدماء الشهداء.

وأشاد المشيعون ببسالة المقاومة التي تصدت لقوات الاحتلال في مخيم جنين، وشددوا على ضرورة دعمها وإسنادها بكل الوسائل المتاحة لتأخذ دورها في الدفاع عن أبناء شعبنا والتصدي لجرائم الاحتلال.

وساد الإضراب العام في مدينة جنين حدادًا على الشابين الحصري ونجم.

كانت اندلعت اشتباكات مسلحة عنيفة بين مقاومين وقوات الاحتلال الخاصة التي اقتحمت مخيم جنين وانتشرت بأعداد كبيرة في أزقة المخيم وعلى أسطح المنازل.

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