وفاة واحدة و79 إصابة جراء حوادث المرور خلال فبراير

كانون الثاني/ يناير

رام الله - دنيا الوطنسجلت إدارة المرور والنجدة بالشرطة في غزة، 191 حادثاً مرورياً وقعت في محافظات قطاع غزة خلال شهر شباط/ فبراير الماضي.ووفق إحصائية صادرة عن دائرة تحقيقات حوادث المرور، فقد خلفت الحوادث وفاة واحدة، و79 إصابة، منها واحدة بجروح خطيرة، و35 بجروح متوسطة، و43 بجروح طفيفة.وبينت الإحصائية أن 259 مركبة تضررت بفعل الحوادث التي وقعت الشهر الماضي، منها 21 دراجة نارية.يذكر أن قطاع غزة شهد خلال شهر272 حادثًا مروريًا خلفت 120 إصابة ما بين متوسطة وطفيفة فيما لم تسجل وفيات أو إصابات خطيرة.