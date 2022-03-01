مباشر | آخر تطورات الغزو الروسي لأوكرانيا

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الجيش الروسي يحتل مدينة أوكرانية أخرى

الجيش الروسي يحتل مدينة أوكرانية أخرى
رام الله - دنيا الوطن
وصل الجيش الروسي، اليوم الثلاثاء، إلى مدينة خيرسون جنوبي أوكرانيا، قرب شبه جزيرة القرم الخاضعة لسيطرة موسكو، ويقيم نقاط تفتيش على مشارفها، وفقما أعلن رئيس البلدية إيغور كوليخايف.

وقال كوليخايف عبر صفحته بموقع (فيسبوك): إن "الجيش الروسي يقيم نقاط تفتيش على مداخل خيرسون"، مضيفًا: "خيرسون كانت وستبقى أوكرانية".

ووفق (سكاي نيوز عربية) أظهرت تسجيلات مصورة انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي في خيرسون، الجيش الروسي يدخل إلى المدينة.

وقال كوليخايف: "أنا مسؤول اليوم عن حياة مدينتنا، وأقدم الحماية بقدر ما تسمح إمكانياتنا".

وطلب من السكان عدم مغادرة منازلهم، موضحا: "القيمة الأهم التي تملكها هذه المدينة هي حياتكم. هذه ليست معركة إنها حرب".

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