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"صاروخ وكرة لهب عملاقة".. شاهد فيديو لقصف روسي مرعب على خاركيف

"صاروخ وكرة لهب عملاقة".. شاهد فيديو لقصف روسي مرعب على خاركيف
رام الله - دنيا الوطن
نشر الجيش الأوكراني مقطع فيديو يرصد قصفا روسيا "مخيفا" على ساحة في مدينة خاركيف، شرقي أوكرانيا، اليوم الثلاثاء.

وكتب الجيش الأوكراني، على صفحته بموقع (تويتر): "خاركيف.. الأول من مارس 2022 الثامنة صباحا. إطلاق الصواريخ من المحتلين الروس ضد المدنيين".

وظهر في الفيديو الذي قيل إنه التُقط بمنطقة سومسكا في خاركيف، سقوط صاروخ على سيارات متحركة بشكل مباشر.

وقال أوليغ سينيغوبوف رئيس منطقة خاركيف إن الهجمات الصاروخية الروسية أصابت مركز ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا، بما شمل مناطق سكنية ومبنى الإدارة، مع دخول الغزو الروسي يومه السادس.

 

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