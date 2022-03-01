صوافطة: خيار المواجهة الوحيد القادر على لجم جرائم الاحتلال

رام الله - دنيا الوطنأكد القيادي في حركة حماس فازع صوافطة على أن خيار المواجهة هو الخيار الوحيد القادر على لجم جرائم الاحتلال وإحباط مخططاته في القدس والضفة.واستشهد، فجر اليوم الثلاثاء، الشابين عبد الله الحصري وشادي نجم، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اشتباكات مسلحة اندلعت في مخيم جنين.وأصيب عشرات المواطنين واعتقل آخرون، مساء أمس الاثنين؛ إثر مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال، خلال الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج في باب العمود بالبلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة.واعتبر صوافطة أن اعتداء الاحتلال على المصلين والمحتفلين بذكرى الإسراء والمعراج في باب العمود هو جريمة وتعرض لحق أساسي من حقوق المسلمين في إقامة شعائرهم والاحتفال بالمناسبات الدينية الخاصة بهم.وقال صوافطة إن هذا الاعتداء يأتي حلقة في سلسلة متواصلة من اعتداءات الاحتلال على كل ما هو فلسطيني في فلسطين بشكل عام وفي القدس الشريف بشكل خاص.وأضاف: "هذه الاعتداءات تعبير عن همجية المحتل وعدوانه الذي لم يعد قادرًا على ضبط نفسه أمام إرادة الشباب الفلسطيني الثائر، والذي أثبت خلال معركة سيف القدس وما بعدها أنه قادر على مواجهة صلف المحتل والتصدي له".ولفت إلى أن هذا الاعتداء يأتي في ظل إصرار فلسطيني على الدفاع عن حقنا في القدس والأقصى، من خلال مشاركة عشرات الآلاف من الحشود في الصلاة في المسجد الاقصى قادمين من كل أنحاء في فلسطين في صورة جمالية تعبر عن الانتماء الفلسطيني للأقصى.وتابع أن "هذا الاعتداء يأتي في ذكرى عزيزة على كل مسلم وهي ذكرى الإسراء والمعراج التي نؤكد من خلالها مرة تلو الأخرى أن فلسطين كلها لنا وأن الاقصى في قلب كل فلسطيني ومسلم، ولن نسمح للمحتل بالاستفراد به وبأهلنا في القدس".وتوجه القيادي صوافطة بالتحية لأبناء شعبنا في القدس الشريف وفي كل نقاط المواجهة على امتداد ساحات الوطن.