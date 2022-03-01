الاحتلال يعتدي على عدد من حراس الأقصى ويبعد 6 مقدسيين

رام الله - دنيا الوطناعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، على عدد من حراس المسجد الأقصى المبارك عند باب السلسلة واعتقلت أحدهم، فيما أبعدت 6 مقدسيين عن باب العامود وسط القدس المحتلة.وذكرت مصادر مقدسية أن قوات الاحتلال اعتقلت حارس المسجد الأقصى سامر أبو قويدر بعد الاعتداء عليه بالضرب عند باب السلسلة.ويأتي هذا الاعتداء بعد أن أصدرت محكمة إسرائيلية أمس الإثنين حكما بالسجن 6 أشهر بحق حارس المسجد الأقصى المبارك، لؤي أبو السعد.ويتعرض حراس المسجد الأقصى بشكل مستمر للاعتداء والاعتقال والإبعاد عن المسجد لمدد زمنية تتراوح بين أسبوع وستة أشهر، لنظرا لكونهم يعملون، إلى جانب مسؤوليتهم في الحفاظ على أمن المسجد الأقصى والمصلين فيه، على توثيق انتهاكات واقتحامات المستوطنين للمسجد بالصوت والصورة عبر هواتفهم المحمولة.في سياق متصل، أبعدت سلطات الاحتلال، 6 مواطنين مقدسيين، عن منطقة باب العامود وسط مدينة القدس المحتلة.وأفاد محامي مركز معلومات وادي حلوة-القدس محمد محمود، أنّ شرطة الاحتلال أفرجت مساء أمس عن محمد دعنا، آدم أبو عصب، عدي النتشة، محمد غيث، عبد الرحمن مراغة، محمد عويضة، بشرط الإبعاد عن باب العمود 15 يوما وحبس منزلي لمدة 5 أيام.وكانت قوات الاحتلال، اعتدت، أمس، على المواطنين المحتفلين بذكرى الإسراء والمعراج في ساحة باب العامود، بالضرب والدفع، وإلقاء قنابل الصوت، مما أسفر عن وقوع نحو 36 إصابة.وتتعمد سلطات الاحتلال تنفيذ اعتقالات للنشطاء والمرابطين المقدسيين وإبعادهم عن مدينة القدس لإفساح المجال أمام المجموعات الاستيطانية لاقتحام المسجد الأقصى وتنفيذ جولات استفزازية فيه.وأصدرت قوات الاحتلال 262 قرار إبعاد عن المسجد الأقصى والبلدة القديمة لمدد تفاوتت ما بين أسبوع وستة شهور خلال عام 2021 المنصرم.