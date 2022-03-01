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ارتفاع عدد وفيات (كورونا) في قطاع غزة

ارتفاع عدد وفيات (كورونا) في قطاع غزة
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة بغزة، صباح الثلاثاء، تسجيل 9 وفيات، و188 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وأضافت الوزارة في التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة أنها أجرت 644 فحص مخبري خلال ال 24 ساعة الماضية، وبيّن تعافي 1500 حالة جديدة من المصابين ليرتفع  اجمالي المتعافين 233158 حالة.

وأشارت إلى أن اجمالي تراكمي للمصابين 246105 اصابة منها 11031 حالة نشطة، وأن عدد الوفيات  1916 وفاة، بينما وصل عدد الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 116 حالة 75 خطيرة وحرجة.

وبشأن التطعيمات، وصل اجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة:  1957960 جرعة وأن الأشخاص الذين تلقوا اللقاح657151 شخصا.

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