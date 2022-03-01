مباشر | تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

شؤون فلسطينية

إسرائيل تُخطط لبناء مستوطنات في النقب ليهود اوكرانيا

إسرائيل تُخطط لبناء مستوطنات في النقب ليهود اوكرانيا
رام الله - دنيا الوطن
أعلن قسم الاستيطان في المنظمة الصهيونية العالمية عن أنه بدء تحركًا لإنشاء 1000 وحدة سكنية استيطانية لصالح استيعاب اليهود الفارين من أوكرانيا.

وكشف رئيس قسم الاستيطان في المنظمة الصهيونية العالمية يشاي ميرلنغ، أنه وضع قبل أسابيع قبل بدء الحرب الروسية الاوكرانية خطة مفصلة لإنشاء منازل مؤقتة للعائلات اليهودية في أوكرانيا التي تخطط للهجرة إلى إسرائيل، وقال إنه عرض خطة الطوارئ على رئيس المنظمة الصهيونية العالمية والقائم بأعمال رئيس الوكالة اليهودية لإسرائيل، يعقوب حاجويل.

وتتضمن الخطة مباني سكنية بمساحات مختلفة تتراوح من 55 مترًا مربعًا إلى 90 مترًا مربعًا سيتم استخدامها كمجمعات لاستيعاب المهاجرين اليهود الجدد.

وبحسب خطة الطوارئ، ستقام المباني في مناطق قرب الحدود الشمالية في النقب، ووادي عربة، ووادي الينابيع بالقرب من بيسان، وفي وادي الأردن.

أخبار ذات صلة

ارتفاع عدد وفيات (كورونا) في قطاع غزة

ارتفاع عدد وفيات (كورونا) في قطاع غزة

60 يومًا على مقاطعة الأسرى الإداريين لمحاكم الاحتلال

60 يومًا على مقاطعة الأسرى الإداريين لمحاكم الاحتلال

الاحتلال يعتقل أسيرة محررة من الجلمة شمال جنين

الاحتلال يعتقل أسيرة محررة من الجلمة شمال جنين

الاحتلال يعتقل أسيرا محررا من كفر نعمة غرب رام الله

الاحتلال يعتقل أسيرا محررا من كفر نعمة غرب رام الله

الاحتلال يعتقل عضو في إقليم فتح في بيت لحم

الاحتلال يعتقل عضو في إقليم فتح في بيت لحم

الديمقراطية تنعى شهيدي جنين وتدعو لتصعيد المقاومة ضد الاحتلال

الديمقراطية تنعى شهيدي جنين وتدعو لتصعيد المقاومة ضد الاحتلال

حماس: عدوان الاحتلال في باب العامود لن يكسر عزيمة شعبنا

حماس: عدوان الاحتلال في باب العامود لن يكسر عزيمة شعبنا

ارتفاع جديد على أسعار الخضار والدجاج

ارتفاع جديد على أسعار الخضار والدجاج

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتقل أسيرة محررة من الجلمة شمال جنين

الاحتلال يعتقل أسيرة محررة من الجلمة شمال جنين

الاحتلال يعتقل أسيرا محررا من كفر نعمة غرب رام الله

الاحتلال يعتقل أسيرا محررا من كفر نعمة غرب رام الله

الاحتلال يعتقل عضو في إقليم فتح في بيت لحم

الاحتلال يعتقل عضو في إقليم فتح في بيت لحم

حماس: عدوان الاحتلال في باب العامود لن يكسر عزيمة شعبنا

حماس: عدوان الاحتلال في باب العامود لن يكسر عزيمة شعبنا

غزة: الإعلان عن موعد صرف الطلبات الخاصة بزراعة أطفال الأنابيب

غزة: الإعلان عن موعد صرف الطلبات الخاصة بزراعة أطفال الأنابيب

أبو كويك: الحشود في القدس تؤكد إيمانها بقرب النصر

أبو كويك: الحشود في القدس تؤكد إيمانها بقرب النصر

ناصيف: الانفجار داخل السجون لن يبقى حبيسها وسيمتد لكل الساحات

ناصيف: الانفجار داخل السجون لن يبقى حبيسها وسيمتد لكل الساحات

الاحتلال يعتقل شابا من نعلين غرب رام الله

الاحتلال يعتقل شابا من نعلين غرب رام الله

منوعات

عمر كمال يوضح للمصرين:&#34; كوكسال بابا متعصب لأنو مش فاهمكم&#34;

عمر كمال يوضح للمصرين:" كوكسال بابا متعصب لأنو مش فاهمكم"

ملكة جمال أوكرانيا.. تنزع تاج الجمال وتحمل سلاح الحرب

ملكة جمال أوكرانيا.. تنزع تاج الجمال وتحمل سلاح الحرب

هل ستمثل ياسمين عبدالعزيز مشاهد جريئة وخادشة؟.. أحمد العوضي يجيب

هل ستمثل ياسمين عبدالعزيز مشاهد جريئة وخادشة؟.. أحمد العوضي يجيب

شاهد: صاحب أغنية &#34;الغزالة رايقة&#34; يغني مع نسرين طافش

شاهد: صاحب أغنية "الغزالة رايقة" يغني مع نسرين طافش

شاهد: رامز جلال يكشف عن فكرة برنامجه الرمضاني للمقالب

شاهد: رامز جلال يكشف عن فكرة برنامجه الرمضاني للمقالب

شاهد: أمير يزبك يهاجم الجمهور بسبب النساء الأوكرانيات

شاهد: أمير يزبك يهاجم الجمهور بسبب النساء الأوكرانيات

شاهد: مي حلمي تعلن خطوبتها بطريقة لافتة للأنظار

شاهد: مي حلمي تعلن خطوبتها بطريقة لافتة للأنظار

شاهد: حمو بيكا يعلن عن أغرب مسابقة لإكتشاف المواهب

شاهد: حمو بيكا يعلن عن أغرب مسابقة لإكتشاف المواهب

شاهد: زوج منة عرفة يتوعد أشرف زكي ويهدده

شاهد: زوج منة عرفة يتوعد أشرف زكي ويهدده

شاهد: سمية الخشاب تثير الجدل بنصيحتها للتخلص من الإكتئاب

شاهد: سمية الخشاب تثير الجدل بنصيحتها للتخلص من الإكتئاب

عربي

قطر: الاحتلال الاسرائيلي لفلسطين أحد أسوء الأزمات الانسانية المستمرة

قطر: الاحتلال الاسرائيلي لفلسطين أحد أسوء الأزمات الانسانية المستمرة

مفاوضات بين القاهرة وموسكو لإجلاء المصريين من أوكرانيا

مفاوضات بين القاهرة وموسكو لإجلاء المصريين من أوكرانيا

الجزائر: توقيف مشعوذ مغربي هدد ضحاياه بـ&#34;تسليط&#34; الجن عليهم

الجزائر: توقيف مشعوذ مغربي هدد ضحاياه بـ"تسليط" الجن عليهم

المغرب يصدر بيانًا حول الأزمة الأوكرانية

المغرب يصدر بيانًا حول الأزمة الأوكرانية