حماس: عدوان الاحتلال في باب العامود لن يكسر عزيمة شعبنا

رام الله - دنيا الوطنقال المتحدث باسم حركة حماس في مدينة القدس محمد حمادة: إن ما يحدث في باب العامود من قبل الاحتلال ما هو إلا عدوان لم ينجُ منه حتى الأطفال في دليل واضح على ساديّة هذا الاحتلال.وأضاف حمادة أن "الاحتلال واهم إن ظنّ وقدّر أن مثل هذه الجرائم ستكسر عزيمة شعبنا".وأكد حمادة على أن "أهلنا في القدس يواصلون صمودهم ورباطهم، والمقاومة جاهزة لنصرتهم".وشهد باب العامود في القدس المحتلة أمس اشتباكات غاضبة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، تزامنًا مع حشود المواطنين المتواجدين احتفالًا بذكرى الإسراء والمعراج، أصيب خلالها العشرات واعتقل آخرون.