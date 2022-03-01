إصابة عشرات الطلبة والمعلمين بالاختناق في اعتداء الاحتلال على مدارس بالخليل

رام الله - دنيا الوطنأصيب عشرات الطلبة والمعلمين، صباح اليوم الثلاثاء، بحالات اختناق جراء استنشاقهم الغاز السام المسيل للدموع الذي أطلقته قوات الاحتلال الإسرائيلي صوب عدة مدارس في المنطقة الجنوبية بمدينة الخليل.وأفادت مصادر محلية، بأن العشرات من الطلبة والمعلمين في مدارس، طارق بن زياد الثانوية، والخليل الأساسية، والهاجرية، بحالات اختناق، جراء استنشاقهم الغاز السام المسيل للدموع، الذي أطلقته قوات الاحتلال الإسرائيلي صوب المدارس في المنطقة الجنوبية بمدينة الخليل، وعلى الفور عولجوا ميدانيا.