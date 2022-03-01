غزة: الإعلان عن موعد صرف الطلبات الخاصة بزراعة أطفال الأنابيب

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة المالية في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء موعد صرف الطلبات الخاصة بزراعة أطفال الأنابيب التي تقدم بها الموظفون عبر التسجيل الإلكتروني حتى تاريخ 31/10/2021.وأشارت المالية إلى أن هذه الدفعة تم اعتمادها من اللجنة المختصة وفقاً للمعايير المعمول بها، مبينة أن عدد المستفيدين من عملية الصرف 53 مستفيد، بمبلغ إجمالي 53,000 دولار.وأوضحت أن الصرف سيبدأ اليوم الثلاثاء عبر فروع بنك الإنتاج، وفق الإجراءات المتبعة للوقاية من فيروس كورونا.وقالت: "سيتم العمل على جدولة الكشوفات الإلكترونية المتبقية وصرفها وفق الإمكانيات المالية المتاحة".