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شؤون فلسطينية

أبو كويك: الحشود في القدس تؤكد إيمانها بقرب النصر

أبو كويك: الحشود في القدس تؤكد إيمانها بقرب النصر
رام الله - دنيا الوطن
قال القيادي في حركة حماس حسين أبو كويك، إن الحشود المحتفلة بذكرى الإسراء والمعراج في ساحات الأقصى وشوارع وطرقات بيت المقدس والشيخ جراح رغم المنع والاعتداء والقمع الإسرائيلي، تؤكد أن جماهير شعبنا الفلسطيني مؤمنة بإسلامية المسجد الأقصى وفلسطين.

واعتبر أبو كويك أن هذه الحشود تؤكد أن الأقصى جزء من عقيدتها وايمانها وهي قبلة المسلمين الأولى وثالث الحرمين الشريفين والتي تشد إليه الرحال، ثم بمعجزة الاسراء والمعراج.

وأضاف أن "مكانة المسجد الأقصى والقدس دفعت المسلمين لتحريرها من يد الصليبيين في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وارتبطت به بالفتح الصلاحي على يد البطل صلاح الدين الايوبي، وصولا إلى معركة سيف القدس المظفرة والتي مازالت تداعياتها جارية ومستمرة".

وأكد أبو كويك على أن "هذه الجماهير مؤمنة بقرب الفتح المبين وتحقيق وعد الآخرة".

وأشار إلى أن "هذا الإيمان يدفعها إلى المصابرة والمقاومة والثبات المكلل بالثقة بوعد الله تعالى ثم بمقاومة شعبنا، وأنّ الفتح المظفر بات قاب قوسين أو أدنى".

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