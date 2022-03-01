ناصيف: الانفجار داخل السجون لن يبقى حبيسها وسيمتد لكل الساحات

رام الله - دنيا الوطندعا القيادي في حركة حماس رأفت ناصيف إلى الوقوف خلف الأسرى في معركتهم الشرسة التي يخوضونها ضد العدوان الانتقامي الذي تمارسه إدارة سجون الاحتلال.وقال ناصيف إن على الكل الفلسطيني أن يقف وقفة رجل واحد خلف الأسرى في انتفاضتهم الباسلة، ليعلم الاحتلال على أرض الواقع أنهم ليسوا وحدهم وليسوا نقطة ضعف كما يتوهم.وشدد ناصيف على أن "حياة الأسرى وحقوقهم خط أحمر، وإلا فالانفجار القادم في السجون لن يبقى حبيسها وسيمتد ليصل كل الساحات".وأضاف: "لا بد أن يشعر الاحتلال بأن الأسرى خط أحمر ولا يُسمح المساس بهم أو بحقوقهم، وأنهم ليسوا مكشوفي الظهر ولن يكونوا كذلك مهما كانت الظروف".ودعا ناصيف المستوى الرسمي الفلسطيني للقيام بواجبه في كل المحافل الدولية دون مماطلة، مؤكدًا على أنه لا بد لرفع الصوت عاليا لمنع الاستفراد بالأسرى والعدوان عليهم.وأشار إلى أن الاحتلال يستغل الظروف لانتزاع حقوق الأسرى وانجازاتهم التي تحققت عبر السنين الطوال وقُدمت في سبيلها التضحيات الجسام.ودعت مؤسسات الأسرى إلى المشاركة الواسعة اليوم الثلاثاء، في فعاليات نصرةً الأسرى في معركتهم داخل السجون والتي دخلت يومها الـ23 على التوالي.