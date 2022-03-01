البرغوثي: الاحتلال يستغل أحداث أوكرانيا لتصعيد جرائمه ضد الشعب الفلسطيني

رام الله - دنيا الوطنوصفت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية عملية الاغتيال التي قام بها الاحتلال ضد المناضلين عبدالله الحصري وخالد نجم في مخيم جنين بالجريمة الوحشية والمخططة.وقال مصطفى البرغوثي الأمين العام للمبادرة: إن الاحتلال يستغل أحداث أوكرانيا وانشغال العالم بها لتصعيد جرائمه ضد الشعب الفلسطيني كما جرى في مخيم جنين وضد أبناء شعبنا في مدينة القدس أمس التي شهدت اعتداءات وحشية واعتقالات ضد المواطنين الذين كانوا يحاولون إحياء ذكرى الإسراء والمعراج.وطالبت المبادرة المجتمع الدولي بالتوقف عن سياسة المعايير المزدوجة وفرض العقوبات على نظام الاحتلال و الابرتهايد العنصري.