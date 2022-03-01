موعد المنخفض الجوي القادم إلى فلسطين

رام الله - دنيا الوطنتوقعت الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الثلاثاء، غائما جزئيا إلى غائم ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.هذه الليلة: يكون الجو غائما جزئياً باردا خاصة فوق المرتفعات الجبلية، والرياح شمالية شرقية الى شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.وغدا الأربعاء، كتلة هوائية دافئة تؤثر على البلاد لذا يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم دافئا نهارا ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، ويتوقع خلال ساعات الليل سقوط امطار متفرقة فوق المناطق الشمالية، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول ليلا الى جنوبية غربية والبحر خفيف ارتفاع الموج.والخميس تتأثر البلاد بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية شديدة البرودة لذا يكون الجو غائما وباردا الى شديد البرودة وعاصفا ومغبرا احيانا خاصة فوق المناطق الجنوبية، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، وتسقط زخات متفرقة من الامطار قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا والرياح غربية الى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا تصل سرعتها الى 70 كم/ساعة والبحر مائجا.ويوم الجمعة المقبل، يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي لذا يكون الجو غائما جزئيا الى غائم وباردا الى شديد البرودة وتبقى درجات الحرارة أقل من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة فوق بعض المناطق والرياح غربية الى شمالية غربية معتدلة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين يوم الخميس من: شدة سرعة الرياح والتزحلق على الطرقات وتدني مدى الرؤية الأفقية ومن الانخفاض الحاد على درجات الحرارة.