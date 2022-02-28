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شؤون فلسطينية

حماس: الاعتداء على شعبنا في ذكرى الإسراء والمعراج "جريمة وتصعيد خطير"

حماس: الاعتداء على شعبنا في ذكرى الإسراء والمعراج "جريمة وتصعيد خطير"
قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إن "الاعتداء على شعبنا في ذكرى الإسراء والمعراج جريمة وتصعيد خطير لن يثني شعبنا عن مقاومة الاحتلال".

وأضافت على لسان المتحدث باسمها، عبد اللطيف القانوع، في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أنَّ "اعتداء الاحتلال الصهيوني على جماهير شعبنا في مدينة القدس والمصلين في المسجد الأقصى المبارك، في ذكرى الإسراء المعراج، جريمة وحشية وانتهاك خطير، نحمّل قادة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تداعياته".

وقال: إنَّنا في حركة حماس ، وإذ نشيد ببطولات شعبنا المنتفض في القدس والأقصى وعموم الضفة الغربية والداخل المحتل، برجاله ونسائه وشبابه وشيوخه وأطفاله، ونحيّي الحشود الكبيرة التي خرجت في هذا اليوم، معبّرة عن تعلّقها وحبّها ودفاعها عن القدس والأقصى، في ذكرى الإسراء والمعراج، لنحذّر الاحتلال من مغبّة استمراره في جرائمه وانتهاكاته، فشعبنا لن يبقى مكتوف الأيدي، وسيواصل انتفاضته بكل قوّة، ضد هذه الاعتداءات الوحشية، حماية للقدس والأقصى وانتصاراً للثوابت والمقدسات.

ودعت حماس جماهير شعبنا إلى مواصلة تحدّيهم وتصدّيهم للاحتلال ومخططاته التهويدية والاستيطانية، كما ندعو أمَّتنا العربية والإسلامية وأحرار العالم إلى التحرّك العاجل لفضح جرائم الاحتلال ومنعه من مواصلة جرائمه ضدّ القدس والمقدسيين والأقصى والمرابطين فيه، والانتصار لشعبنا وقضيته العادلة.

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